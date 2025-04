Cercasi vigili a Sanremo, ma solo per 9 mesi: ecco il bando

Il Comune di Sanremo ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 8 agenti di polizia locale a tempo determinato, per un periodo di 9 mesi.

L’iniziativa rientra nell’intento dell’amministrazione comunale di continuare ad investire sul tema della sicurezza, rafforzando l’organico in previsione del periodo estivo, di quello natalizio e della prossima edizione del Festival.

Con l’ausilio di questi nuovi agenti, sarà possibile potenziare le azioni di controllo e prevenzione in periodi particolarmente delicati per l’arrivo di molti turisti in città, nonché aumentare il contrasto ai fenomeni di degrado e disordine in città.

Il bando è pubblicato sul sito web del Comune di Sanremo www.comune.sanremo.im.it/, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso