Sanremo, il sottopasso di corso Imperatrice resta al buio: segnalazioni da residenti e turisti (Foto)

Un sottopasso completamente rinnovato, curato nei minimi dettagli e impreziosito da pannelli informativi per accogliere e orientare cittadini e visitatori. Ma ora il pedonale sotterraneo di corso Imperatrice si è ritrovato... al buio.

Durante tutta la giornata, diversi residenti e turisti hanno segnalato la totale assenza di illuminazione all’interno del passaggio (che sarebbe spenta da circa una settimana), proprio in uno dei punti più frequentati del centro cittadino, a pochi passi dal Casinò e dal lungomare. Una situazione che ha creato sorpresa, considerando il recente restyling voluto dall’amministrazione comunale.

Solo a febbraio, infatti, l’Amministrazione aveva completato l’installazione di nuovi pannelli digitali e cartellonistica elegante, pensata per valorizzare il sottopasso come spazio urbano moderno e funzionale, capace di accogliere chi arriva in città offrendo informazioni utili su eventi e iniziative in corso. Un lavoro che aveva ricevuto ampio apprezzamento da cittadini e commercianti.

Proprio per questo, il blackout delle ultime ore ha colto molti di sorpresa. C’è chi ha parlato di semplice guasto, chi invece teme una scarsa manutenzione. In ogni caso, il disagio non è passato inosservato.