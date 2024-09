Ventimiglia, incendio al mercato coperto: l'Amministrazione Di Muro sospende il pagamento del Cup

Esenzione dal canone unico patrimoniale per gli operatori del mercato coperto di Ventimiglia coinvolto in un incendio il primo settembre scorso. Con delibera di Giunta l’Amministrazione comunale, su proposta del sindaco Flavio Di Muro e dell’assessore al Bilancio Adriano Catalano, ha, infatti, determinato l’esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale (comprendente l’ex COSAP, l’ex TOSAP e la TARI) per gli operatori del mercato coperto a partire dalla data dell’incendio occorso il 1° settembre e fino all’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza necessari alla riapertura e alla ripresa delle attività.

“Abbiamo ritenuto doveroso sospendere il pagamento del CUP per non gravare ulteriormente i commercianti del mercato dei canoni, delle tasse di occupazione e della tassa rifiuti, in un momento di estrema emergenza legato alla chiusura temporanea del mercato, stante la necessità di eseguire gli interventi urgenti richiesti dai vigili del fuoco per poter riaprire in piena sicurezza – dichiara il sindaco Flavio Di Muro.

"Stiamo facendo il possibile per accelerare le tempistiche dei lavori: la nostra priorità, ribadita ancora una volta questa mattina a una rappresentanza degli operatori, è la riapertura della struttura e la ripresa delle attività commerciali il prima possibile, d’intesa con le prescrizioni delle autorità preposte” - afferma il primo cittadino.