Soccorso animali in provincia di Imperia, scatta una raccolta fondi online per sostenere Ambulanze Veterinarie Odv

Ogni giorno intervengono per soccorrere e salvare animali in difficoltà. Le convenzioni con i comuni, però, non bastano per mantenere il servizio di primo intervento veterinario e così scatta una raccolta fondi online per aiutare e sostenere Ambulanze Veterinarie Odv.

"La nostra associazione opera ogni giorno per salvare animali in difficoltà, domestici e selvatici, con un servizio di pronto intervento veterinario unico nel suo genere. Non abbiamo scopo di lucro e ci impegniamo con cuore e passione ma non possiamo farlo totalmente gratis: ogni intervento ha dei costi reali e continui. Da soli non possiamo farcela" - fa sapere Ambulanze Veterinarie Odv.

"Fino ad oggi siamo andati avanti grazie al supporto della ditta Mary Label, che credeva fortemente nella nostra missione. Purtroppo, quella realtà è stata costretta a chiudere e ora ci troviamo soli, con sempre meno risorse ma con la stessa voglia di lottare per ogni vita" - sottolinea Ambulanze Veterinarie Odv - "Abbiamo bisogno di voi. L’obiettivo di questa raccolta fondi è mantenere operativo il servizio; la manutenzione e assicurazione delle ambulanze veterinarie; l'acquisto di nuove attrezzature e riparazione di quelle danneggiate; la formazione continua dei volontari e spese vive per gli interventi; il carburante e i dispositivi di protezione".

"Abbiamo fissato un budget simbolico tra i 10.000 e i 20.000 euro" - dice Ambulanze Veterinarie Odv - "Non ci interessa raggiungere una cifra perfetta, ci interessa continuare ad esistere. Ogni contributo, piccolo o grande, è un tassello fondamentale per non spegnere questa missione. Purtroppo, le convenzioni con i comuni sono poche, alcune ancora non ci hanno nemmeno pagato per i servizi già svolti ma noi non possiamo fermarci. Siamo qui per gli animali. Aiutaci a restarci".