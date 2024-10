Ventimiglia, Di Muro: "Terminati i lavori urgenti il mercato coperto riaprirà"

Il mercato coperto a Ventimiglia riaprirà una volta terminati i lavori strettamente necessari di messa in sicurezza. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"Una bella notizia!" - commenta il primo cittadino che sottolinea - "I vigili del fuoco, che ringrazio di cuore, hanno accolto la mia richiesta di apertura del mercato coperto una volta terminati i lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza della struttura".

"Da subito ho portato avanti questa soluzione: avviare in fretta i lavori urgenti, riaprire e, quindi, programmare l'adeguamento più complessivo dell'immobile" -fa sapere il sindaco Di Muro - "Se questi lavori sono tuttora in corso, anzi nella loro fase finale, è perché mi ero già assunto l'onere, con la Giunta e gli uffici comunali, di procedere comunque con gli interventi. Senza attendere questa nota formale, senza perderci in inutili discussioni sulla proprietà e sulle responsabilità (anche se fatte da chi in passato poteva adeguare il mercato e non lo ha fatto), noi abbiamo deciso di agire".

"Di più, questa settimana faremo dare anche una bella sanificazione e pulizia, come non si vedeva da anni" - svela Di Muro - "Speriamo ora di procedere senza intoppi, per ridare agli operatori commerciali, ma direi a tutta la città, il nostro amato mercato!".