Soccorso e trasporto d’urgenza per animali, Bordighera stipula nuova convenzione con Ambulanze Veterinarie Odv

L'associazione, da sempre impegnata nel soccorso e nella tutela degli animali, continuerà, perciò, a garantire interventi tempestivi in caso di emergenze. "È stato finalmente chiarito ogni disguido burocratico" - fa sapere Ambulanze Veterinarie Odv - "Il servizio nel comune di Bordighera è pienamente operativo e regolarmente convenzionato. Tutti i residenti del Comune che necessitano di un soccorso salvavita o di un trasporto d’urgenza per il proprio animale possono, perciò, fare affidamento sul servizio . Il trasporto alla prima clinica veterinaria disponibile è completamente gratuito".

"Un segnale importante di attenzione e civiltà verso gli animali e i loro proprietari, che potranno contare su un aiuto concreto in situazioni critiche" - afferma Ambulanze Veterinarie Odv - "Ringraziamo il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, che si è dimostrato disponibile e aperto al dialogo, una persona con cui si può davvero parlare con serenità, il vicesindaco Marco Laganà, il vicecomandante della polizia locale Romani, i dirigenti comunali e il consigliere regionale Walter Sorriento sempre in prima linea per sostenere la nostra associazione, per la tutela degli animali e per dare forza a progetti concreti. Grazie anche al suo intervento è stato possibile convocare un tavolo di confronto che ha portato alla piena riattivazione del servizio".

"Stiamo, inoltre, lavorando con la Regione insieme ai consiglieri Veronica Russo e Walter Sorriento per portare in provincia un servizio specifico di soccorso con ambulanza dedicata agli animali selvatici, un ulteriore passo avanti nella tutela del patrimonio faunistico del nostro territorio" - svela Ambulanze Veterinarie Odv - "Ricordiamo, infine, che è sempre possibile sostenere le attività con donazioni volontarie, fondamentali per mantenere attivo e funzionante il servizio. Ogni contributo, anche piccolo, può fare la differenza. Chi volesse contribuire con una donazione potrà farlo all'Iban IT70A0306909606100000188910 intestato ad Ambulanze Veterinarie con la causale: 'Donazione ambulanze veterinarie'".