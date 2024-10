Incendio al mercato coperto di Ventimiglia, Scullino: "Effettuare lavori per mettere totalmente a norma la struttura"

"Effettuare anche i lavori per mettere completamente a norma, in maniera definitiva, l’intera struttura del mercato coperto, visto che al momento è chiuso. E' un’occasione da non perdere". Lo afferma il consigliere comunale di minoranza di Ventimiglia Gaetano Scullino parlando del mercato coperto che, al momento, è chiuso per consentire i lavori di messa in sicurezza in seguito all'incendio divampato al suo interno lo scorso primo settembre.

Il consigliere propone, perciò, di sfruttare l'occasione per realizzare anche altri lavori che permettano di mettere in totale sicurezza la struttura del mercato coperto affinché consenta l'esposizione, la vendita e la conservazione dei prodotti in modo igienicamente corretto. "L’ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 detta le regole di idoneità dei mercati comunali, sia ambulanti che fissi" - dice Scullino - "Poiché il mercato ad oggi è già chiuso per il ripristino dei danni procurati dal recente incendio, quale migliore occasione per effettuare anche i lavori per mettere completamente a norma, in maniera definitiva, l’intera struttura".

"Si tratta, comunque, di lavori relativamente semplici, che possono essere tranquillamente eseguiti contemporaneamente alla realizzazione dell’impianto antincendio e al consolidamento delle parti murarie danneggiate: in pratica, ogni banco deve essere dotato di elettricità, acqua corrente e relativo scarico" - sottolinea Scullino - "In mancanza di tali caratteristiche, in qualsiasi momento, anche il giorno dopo la riapertura, i NAS potrebbero disporre una nuova chiusura del mercato cittadino. Ribadisco, farlo oggi è una chance irripetibile, perché l’edificio è già chiuso, senza dilatazione dei tempi di riapertura e con costi limitati. Amministrare con coscienza e conoscenza è un dovere, il bene della città non può essere sacrificato a vane promesse di tempi corti".