Ventimiglia, sicurezza sul lavoro: apre uno sportello informativo per gli operatori del mercato coperto

Uno sportello informativo con funzioni di supporto e verifica dei requisiti di sicurezza sul lavoro aprirà all'interno dell'atrio del palazzo comunale di Ventimiglia. Sarà rivolto specificatamente agli operatori del mercato coperto interessato dall'incendio divampato lo scorso primo settembre.

Lo sportello, curato dall'ingegnere Lorenzo Basso, sarà attivo da lunedì prossimo presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, su appuntamento, secondo un calendario: lunedì 4 novembre dalle 11 alle 13; martedì 5 novembre dalle 11 alle 13; mercoledì 6 novembre dalle 15 alle 18 e giovedì 7 novembre dalle 15 alle 18.

Sarà un punto di incontro e confronto con gli operatori mercatali sulle singole realtà aziendali in attesa della riapertura del mercato coperto, che per ora rimane chiuso per consentire i lavori urgenti di messa in sicurezza.