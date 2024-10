Ventimiglia, i capigruppo di maggioranza ai consiglieri di opposizione: “Sul mercato articoli imprecisi, discuteremo dell’iter all’interno della commissione lavori pubblici”

“A fronte di alcuni comunicati imprecisi, talvolta inveritieri, afferenti i lavori che questa Amministrazione sta effettuando con determinazione e competenza per la riapertura, il prima possibile, del Mercato Coperto, crediamo sia opportuno e doveroso che la Giunta e gli uffici comunali che si stanno prodigando in tal senso, abbiano la possibilità di rendere partecipi i consiglieri tutti circa l’iter in corso in un confronto politico-amministrativo da svolgersi all’interno della competente 1° Commissione Consiliare Permanente Lavori Pubblici, la cui convocazione avverrà, d’intesa con il Presidente del Consiglio Comunale, dopo le elezioni regionali di questo fine settimana, al fine di evitare inutili strumentalizzazioni politiche, ribadendo quindi la fiducia nell’operato di tutti gli attori coinvolti e auspicando, immaginiamo a livello unanime, che il mercato possa riaprire il più presto possibile con le dovute misure di sicurezza. Intendiamo portare avanti questa iniziativa ribadendo la nostra vicinanza agli operatori mercatali, considerando che il mercato di Ventimiglia interessi loro, le loro famiglie e, evidentemente, tutta la città e il suo indotto economico, e tutto il nostro sostegno al Sindaco, alla Giunta e ai tecnici per l’incessante lavoro di queste settimane”.