Speciale weekend: festival delle parole, sfilate rainbow, giochi di primavera, ecco le nostre proposte per il fine settimana

Sta diventando ormai un appuntamento fisso, quello con il ‘Sanremo Pride’, la sfilata rainbow del movimento LGBTQ+, in programma questo pomeriggio nella città dei fiori. La parata partirà alle 15.30 dal Nolo Bici del Sud Est per percorrere tutta la passeggiata Salvo D’Acquisto e, quindi, salire dal Morgana verso corso Garibaldi e piazza Colombo per poi raggiungere la zona portuale e Pian di Nave. Sul piazzale di fronte a Santa Tecla la musica degli Obv Crew terrà compagnia ai presenti fino alle 20 circa. Quindi l'afterparty si svolgerà al Piña Social Club, nel centro della Pigna sanremese.

Altro appuntamento in programma nella città dei fiori fino a domani è il Festival della Parola Reloaded con le parole al centro della scena. Prodotto da Le Muse Novae, con la direzione artistica di Massimo Poggini, il Festival si sviluppa al Teatro del Casinò e nella sede del Premio Tenco (piazza Cesare Battisti 33), dove si alterneranno giornalisti, scrittori, musicisti, cantanti, attori per ‘usare’ le parole raccontando storie private e universali.

Archiviata la prima giornata che ha visto ospite Gino Cecchettin, padre di Giulia uccisa l’11 novembre 2022 dall’ex fidanzato Filippo Turetta, oggi si comincia alle 17 nella sede del Club Tenco con ‘La nostra storia. Tutto il mondo di Happy Days’ di EmilioTargia e Giuseppe Ganelli. Modera Maurilio Giordana.

Alle 18 si prosegue con la presentazione del libro ‘La versione di Cochi’ di Aurelio ‘Cochi’ Ponzoni e Paolo Crespi. E si continua alle 20.30 al Teatro del Casinò con Walter Veltroni che parlerà delle sue molteplici attività artistiche, dai recenti docufilm su Fabrizio De André e Lucio Dalla a ‘La condanna’, il nuovo racconto sulla ferocia pubblicato con Rizzoli. Durante l’incontro, moderato da Massimo Poggini ed Emilio Targia, riceverà il prestigioso Premio Ambasciatore della Parola. Alle 21.45 Beppe Carletti, da oltre 60 anni alla guida dei Nomadi e da tempo impegnato a sostenere i bambini e le scuole cambogiane in collaborazione con associazioni come Ecpat, Rock No War, Cifa, viene insignito del Premio Futura e presenterà il libro scritto con Gianluca Morozzi, Una voglia di ballare che faceva luce, Il romanzo di noi Nomadi. Modera Pierluigi Senatore.

La manifestazione si chiude domani alle 11.30 in Piazza Borea d’Olmo con ‘Facciamo rumore’: performance di batteristi e studenti che daranno vita ad un flash mob musicale contro il femminicidio al quale potrà partecipare anche il pubblico.



Ma Walter Veltroni non si sarà ospite solo del Festival della Parola Reloaded: infatti oggi alle 16 farà tappa anche a Cervo per partecipare a ‘Cervo in blu d’Inchiostro’, la rassegna letteraria che da dodici anni suggella il legame del borgo di Cervo con la cultura, portando all’Oratorio di Santa Caterina quanto di meglio possa offrire la letteratura nazionale.

Veltroni, Presidente della Giuria dei Letterati del Premio Campiello, presenterà il suo ultimo libro ‘La Condanna’ (Rizzoli). Modera l’incontro Patrizia Milanese, docente di lettere del Liceo Cassini di Sanremo con Francesca Rotta Gentile, curatrice della rassegna. Con la partecipazione degli studenti del Liceo Cassini di Sanremo e con intermezzi musicali a cura del pianista Paolo Flora, docente del Liceo Musicale di Sanremo.

Dopo ‘La scelta’, Walter Veltroni torna ai temi suoi più cari riportandoci nella Roma del settembre 1944, quando la rabbia del popolo si trasforma in giustizia sommaria nei confronti di Donato Carretta, direttore di Regina Coeli, linciato e massacrato dalla folla inferocita.

A seguire alle 18.00, è in programma un altro incontro della rassegna cervese con lo scrittore Giorgio Fontana, vincitore Premio Campiello 2014, che presenterà il suo nuovo libro ‘Kafka. Un mondo di verità’ (Sellerio).

Cento anni dopo la sua morte, Giorgio Fontana rilegge lo scrittore immortale in un saggio di rara felicità, un’indagine letteraria avvincente che coinvolge tutti noi lettori nella più pericolosa delle domande: che cos’è la letteratura?

Un altro interessante appuntamento con le parole è quello che si terrà questo pomeriggio alle 16 presso l’Auditorium Santa Teresa di Taggia quando verrà presentato per la prima volta al pubblico il nuovo volume edito dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri ‘Tabiensis Historiae Fragmenta. Pergamene antiche dal Comune di Taggia’ curato dallo studioso imperiese Stefano Giuseppe Pirero. Il volume, frutto dell’intenso lavoro di ricognizione nell’Archivio Storico di Taggia e dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, illustra i documenti più antichi e preziosi dell’archivio comunale, e in particolare oltre 50 pergamene che costituiscono una fonte preziosa e inedita per la conoscenza della storia della comunità di Taggia e del territorio della Valle Argentina e della Valle Arroscia tra XIV e XVIII secolo.



Dalla costa all’entroterra, un salto che ci porta a Triora dove è tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Maison Outdoor Immersive Experience. L’iniziativa, realizzata dal Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, si terrà quest’oggi alle 11. L’Alta Valle Argentina, grazie all’evento, si prepara a vivere una giornata di novità all’insegna della tecnologia e dello sport. Indossando un visore 3D a 360 gradi, comodamente seduti, i visitatori potranno trovarsi in arrampicata su una parete di roccia, in volo su un parapendio, in sella a una mountain-bike in mezzo al bosco oppure con una muta da canyoning fra le acque di un torrente. Un’occasione per visitare virtualmente l’area protetta con l’ausilio della tecnologia del metaverso e per incoraggiare e rilanciare gli sport outdoor su tutto il territorio del Parco: durante le attività ci si potrà guardare intorno a 360 gradi, osservando la natura, i panorami e le persone nelle vicinanze, con la sensazione di sperimentare l’attività in prima persona.

La giornata inizierà alle 9.30 con la passeggiata ‘L’anello delle Streghe’ per poi proseguire alle 12 con Ebike Experience: giri a rotazione di 30 minuti. Massimo 4 persone per giro. Disponibile anche una bici da bambino. Dalle 12 alle 15 a Palazzo Stella spazio a giochi didattici per i più piccoli con esperienza virtuale con visori e la mostra temporanea ‘Nati Liberi’. Dalle 14.00 alle 17.30 Mindfullness all’aria aperta; si tratta di un’esperienza rigenerante che permette di connettersi con la natura e ritrovare l’equilibrio interiore attraverso esercizi di respirazione, meditazione, giochi di consapevolezza e attività creative. Si conclude alle 16 con una degustazione alla scoperta dei prodotti stagionali della tradizione locale presso l’azienda ‘La Strega di Triora’ (il programma nel dettaglio a questo link)

Dopo il rinvio del 10 marzo dovuto al maltempo, domani a Bajardo è in programma un’intera giornata dedicata alla cultura celtica. Durante tutto l’evento i partecipanti saranno accompagnati nel bosco da Efrem Briatore, guida ambientale escursionistica, appassionato di cultura Celtica e della magia del mondo vegetale. Tutte le attività proposte permetteranno di immergersi nelle tradizioni della cultura Celtica e delle festività antiche legate al bosco e agli alberi. Il ritrovo è fissato alle ore 10 nella piazza Parrocchiale di Bajardo. Gli organizzatori raccomandano di vestirsi a strati e di portare pranzo al sacco e acqua. La giornata si concluderà intorno alle 17.



Le giornate si fanno sempre più primaverili e cosa c’è di meglio per i più piccoli nel trascorrerle all’aria aperta? E per questo che proponiamo per i bimbi e le loro famiglie un weekend dedicato al folklore, alla magia e all’incanto del bosco. Si tratta della ‘Festa di primavera, il risveglio magico del bosco’, in programma a Sanremo nel parco di Villa Ormond oggi e domani dalle 14.30. Tutte le attività saranno gratuite o a offerta libera: laboratori creativi, truccambi, animazione interattiva con giochi di legno, incontro con il folletto Lucio, l’orto dei bambini, spettacoli, duelli con le bacchette magiche, percorso di volo per fatine e molto altro.

Un altro evento dedicato ai più piccoli è programma alle 16.00 di domani al teatro Comunale di Ventimiglia. Lo spettacolo che andrà in scena si intitola ‘Il Mago di Oz nel Paese delle Meraviglie’ di e con Oscar Strizzi. Una rappresentazione di arte varia adatta a tutte le età: apparizioni, sparizioni, riapparizioni impossibili, la ‘magia’ di Oscar Strizzi trasforma le cose più comuni in momenti di stupore.

Spazio anche a due spettacoli teatrali in programma a Imperia. ‘Motel Babel’ è quello della Compagnia Petit Soleil, che sarà in scena stasera nel Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’.

In un motel sospeso tra terra e cielo, quattro spaesati personaggi clowneschi subiscono le magie dei gestori, che trasformeranno la loro esaltazione iniziale in pace eterna esplicitando il tema di questa ‘folle commedia sul tema della morte’. La comprensione del testo, una babele di lingue, è completamente affidata ai corpi e ai movimenti degli attori, di volta in volta mimi, clown, buffoni mascherati, ballerini, così che il pubblico non abbia bisogno di capire una singola parola ma possa invece immergersi nel Grammelot universale delle lingue.



‘Eco nel silenzio’ è il titolo dello spettacolo di e con Giorgia Brusco in scena domani pomeriggio alle 17.15 al Teatro dell'Attrito di Imperia.

Oggi si sente parlare spesso di Narcisismo. E spesso viene puntato il dito sul ‘cattivo’: il Narciso di turno, spietato ed insensibile. Ma chi gli sta di fronte? Che ruolo ha Eco in tutto questo? Da queste due semplici domande nasce lo spettacolo che ripercorrendo il mito greco di Eco e Narciso, attraverso le parole che Ovidio gli dedica nelle Metamorfosi, lo spettacolo crea un parallelismo con una vicenda contemporanea di violenza e sangue vissuto da una coppia che in qualche modo reincarna le due figure mitologiche.

