Camporosso, un successo la prima edizione di 'Acciugando' (Foto e video)

Pasta e frittura alle acciughe, musica e intrattenimento. Un successo la prima edizione di 'Acciugando', andata in scena oggi a Camporosso.

Tante persone si sono recate al Palatenda di Bigauda per assaggiare il menù a base di acciuga proposto nella sagra enogastronomica organizzata dalla Pro Loco di Camporosso, Gli amici del Mulino, in collaborazione con il Comune. "La prima edizione di 'Acciugando' è stata un successo per la forte partecipazione all’iniziativa ma soprattutto per la qualità offerta dalla cucina e per la meticolosa organizzazione della sagra" - commenta il sindaco Davide Gibelli.

La manifestazione è stata, inoltre, animata da Ale Deejay e da The Dream Ranch. "Ringraziamo Romeo Ferrero, ideatore della manifestazione, esprimendo anche la nostra profonda stima per la passione e l’interesse che dimostra costantemente nei confronti della cultura nelle sue varie sfaccettature" - sottolinea il primo cittadino - "Un grande grazie lo rivolgiamo alla nostra Proloco 'Gli amici del Mulino', anima e vero motore dell’evento e, infine, un ringraziamento va anche al The Dreams Ranch di Elisa Orengo per avere allietato la giornata con 'Stellina', un pony, e 'Badoglio', un asino".