A Sanremo il convegno sul cyberbullismo, 14 le vittime in Liguria nel 2023 (Foto e Video)

Nel 2023 le vittime totali di cyberbullismo in Liguria sono state 11 (284 a livello nazionale). Dieci sono vittime di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Una solamente tra i 10 e 13 anni. Sono i numeri resi pubblici durante il convegno di questa mattina, lunedì 20 maggio, al Teatro dell’Opera di Sanremo dal dirigente della Polizia Postale di Genova, Roberto Surlinelli. Numero totale in diminuzione, specie se rapportato con il 2022 quando le vittime di cyberbullismo furono 14 (323 a livello nazionale).

Davanti ad una platea sold out, occupata da studentesse e studenti dei licei matuziani, il convegno sul cyberbullismo è stato l’occasione per capire quali sono le procedure da utilizzare in caso di violenza subita e soprattutto per capire come difendersi. L’evento organizzato dalla Croce Rossa è stato anche l’occasione per la prima uscita pubblica del nuovo questore della provincia di Imperia, Andrea Lo Iacono, trasferitosi in Liguria da poche settimane, a Sanremo.

Durante l’incontro è intervenuto sul palco anche il senatore Gianni Berrino, oltre al primario di Psicologia Asl 1 dottor Roberto Ravera e, in collegamento video, il giornalista e storyteller Luca Pagliari, testimonial sia per Croce Rossa che per la Polizia di Stato, del progetto Cuori Connessi, che da otto anni raccoglie testimonianze di adolescenti e genitori che hanno dovuto affrontare la terribile esperienza sia di bullismo che di cyberbullismo.

Il senatore Berrino ha illustrato alla platea di giovani la legge approvata proprio il 15 maggio scorso all'unanimità (232 voti favorevoli, nessun no), che prevede una delega legislativa al governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Come spiegato dal senatore, attraverso la legge viene prevista l'assistenza giuridica e psicologica delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo e ai loro parenti, oltre al numero Emergenza Infanzia 114 accessibile gratuitamente e attivo h24 e l'adozione da parte delle scuole di un codice di prevenzione e dello psicologo di sostegno. Infine, il dottor Ravera ha spiegato le conseguenze del cyberbullismo sulle vittime.

Durante la mattinata sono stati letti alcuni stralci da storie vissute da giovani donne e dalle loro madri, mentre al termine dell’incontro sono state distribuite copie cartacee del quinto volume di Cuori Connessi.