A Costarainera un progetto di educazione ambientale con al centro la Valle del San Lorenzo

Sono iniziate le lezioni di educazione ambientale, tenute dalla biologa Monica Previati e rivolte agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di Cipressa. Questi incontri sono promossi dal Comune di Costarainera, nell’ambito del progetto Jardival2 (Programma ALCOTRA 2021-2027) in cui è coinvolto attivamente.

“Il programma Jardival2 - riferisce il sindaco di Costarainera, Pietro Mareri - ha l’obiettivo di migliorare l'attrattiva dell'area transfrontaliera aumentando la visibilità, l’accesso e, di conseguenza, anche le visite ai giardini della Riviera franco-italiana. In particolare, nel comune di Costarainera stiamo riqualificando il Parco del Benessere, ammodernandone la segnaletica, la pannellistica, i percorsi, gli arredi e le aree di accoglienza dei visitatori, anche grazie a nuove piantumazioni. Ringrazio la Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Riva ligure e San Lorenzo al mare, Paola Baroni, che ha accolto questa nostra proposta a favore degli studenti. Abbiamo scelto la biologa Previati, che da tempo collabora con le scuole del nostro territorio, per presentare le caratteristiche del parco perché non si limita a trasmettere nozioni e informazioni, ma riesce ad accendere la curiosità dei bambini, anche dei più piccoli, e li spinge a guardare il mondo con occhi diversi. Il Parco Novaro è un luogo molto amato dai più piccoli e spetta a noi incoraggiarli a diventare cittadini responsabili, capaci di proteggere questo prezioso sito”.

“Parlando di giardini, il comune di Costarainera - racconta la biologa Monica Previati - ha accolto la mia proposta di valorizzare anche quelli sommersi che, come sappiamo, sono molti ricchi nel ponente ligure. Tra le piante marine presenti nel Mediterraneo, la più importante, sia per estensione che per complessità di habitat associati, è proprio la Posidonia oceanica. Conoscere questa pianta è fondamentale, visti i suoi numerosi ruoli ecologici, soprattutto nell’equilibrio e nella prevenzione dall’erosione della fascia costiera e per il suo contributo in termini di ossigeno. Una superficie di 1m 2 di prateria a 10m di profondità è in grado di produrre fino a 20L di ossigeno al giorno!. Con gli studenti delle scuole parleremo anche di questo - continua la biologa - oltre che delle centinaia di specie vegetali ed un migliaio di specie animali che trovano riparo nelle praterie di Posidonia, soprattutto in quelle così dense e ben conservate come quelle adiacenti alla costa del comune di Costarainera e lungo tutta la fascia costiera del ponete ligure. E grazie alle splendide immagini gentilmente concesse dalla video-operatrice Susanna Manuele, presente alle lezioni, siamo già riuscite a coinvolgere anche con i piccoli della scuola dell’infanzia! Avere la consapevolezza del patrimonio naturale che abbiamo e della bellezza che questo costituisce, è il primo e fondamentale passo per poterlo proteggere ma soprattutto poterlo vivere in sicurezza e con rispetto”.

“Il progetto Jardival 2 - conclude il vicesindaco del comune di Costarainera Cinzia Cozzucoli - continuerà con altre lezioni sul tema dei giardini, promuovendo, anche sulla scia delle azioni di cooperazione intraprese durante il primo progetto JARDIVAL (programma ALCOTRA 2014-2020), il Parco del Novaro che rappresenta una vera e propria risorsa per la promozione di un turismo sostenibile, diversificato e stagionale a Costarainera e nella Valle del San Lorenzo come in tutta la Riviera franco-italiana e parallelamente verranno effettuate ulteriori lezioni anche sui “giardini sommersi” e sulla promozione delle praterie di Posidonia oceanica”.