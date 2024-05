Sanremo: al Casinò la cerimonia di chiusura della stagione benefica Lions

Il teatro del Casinò di Sanremo ha ospitato il Congresso di chiusura dell’anno lionistico 2023-2024 del distretto 108Ia3, che raggruppa club liguri e piemontesi. Si è trattato di un evento che ha messo in luce i numerosi successi conseguiti dal Governatore Oscar Bielli ed incoronato il suo successore, il sanremese Vincenzo Benza, che sarà affiancato dal primo vice, Mauro Imbrenda (Asti), e dal secondo vice, Nicoletta Nati (Loano).

Con 64 club e duemila soci, il distretto 108Ia3 si è messo in luce realizzando la migliore performance a livello nazionale per quanto riguarda l’espansione del lionismo. Ma nel “Bilancio di Missione” presentato dal governatore uscente emergono i successi conseguiti nei seitemi globali internazionali (vista, fame, ambiente, cancro infantile, diabete, attività umanitarie) che caratterizzano in modo particolare l’attività dei Lions a livello mondiale.

Nel corso dell’anno sociale sono stati realizzati quasi duemila service, dedicando ad essi 55 mila ore. Sono stati donati settecentomila euro, mentre gli interventi di supporto, gli aiuti ed i servizi sanitari hanno raggiunto quasi duecentomila persone.

“Dal nostro club - ha detto il Governatore uscente Oscar Bielli - il nostro impegno deve passare all'esterno, alla comunità che ci circonda e ai suoi problemi e dilatarsi fino a raggiungere il mondo intero. Se un giorno qualcuno avrà riacquistato la vista o se l'acqua avrà portato la vita in qualche sperduto paese dell'Africa e noi potremo riconoscerci fra quelli che si sono impegnati affinché ciò diventasse realtà, allora potremo dire di aver svolto la nostra missione e potremo sentirci fieri di portare un distintivo che non sarà solo un ornamento ma la testimonianza del nostro impegno al servizio.”

Perché, come ha aggiunto il nuovo governatore Vincenzo Benza, “Essere Lion significa prima di tutto essere disponibili a “servire” il prossimo. Non a caso “We serve” è il nostro motto. Un Lion è pronto a dare il suo contributo fatto soprattutto di operatività, di azione. Ad esempio raccogliendo cibo nella giornata della Colletta Alimentare; oppure organizzando screening per la vista o il diabete; o ancora promuovendo aiuti per le popolazioni colpite da calamità o eventi comunque negativi. E tanto altro ancora.”

Il congresso è stato organizzato dai Lions Club Sanremo Host, Sanremo Matuzia, Ufficiali d’Italia, Leo Club Sanremo, che hanno formato un apposito comitato presieduto da Giorgio Cravaschino e composto da Vincenzo Benza, Nicoletta Nati, Sara D’Amico Muja, Eleonora Colombi, Danilo Papa, Roberto Pecchinino.

Al tavolo della Presidenza, oltre al Governatore Bielli, al vice Benza, al secondo vice Imbrenda, sedevano il past Presidente del Consiglio dei Governatori Alberto Soci, il Presidente Onlus della solidarietà distrettuale Pier Franco Marrandino, la segretaria Elena Bergallo e il tesoriere Claudio Incaminato.

Numerosi e qualificati gli ospiti, tra cui il primo vice Governatore del Distretto Corsica/Costa Azzurra Daniel Mineo, il Sindaco di Andora Mauro Michelis, l’Assessore del Comune di Sanremo Silvana Ormea, il tenente colonnello Direttore della base logistica di Sanremo Alessandro Anfosso, il comandante della Polizia municipale Fulvio Asconio, il Console onorario di Svezia Gianmaria Leto, il Console onorario di Francia Luca Fucini, il Presidente della Croce Rossa di Sanremo Ettore Guazzoni con il referente provinciale Vincenzo Palmero.