Taggia: nuovo progetto di riqualificazione della ciclabile, venerdì prossimo interpellanza di Progetto Comune in consiglio

Nel nuovo progetto di 'riqualificazione' della pista ciclabile a Taggia è prevista l’asfaltatura indispensabile della strada a monte tra il ponte 25 aprile e il Centro Ippico? Perché non è previsto il ricongiungimento con il tratto di Arma? Chi finanzierà i lavori?" Sono queste le domande del gruppo di opposizione 'Progetto Comune' a Taggia che, nel prossimo Consiglio comunale di venerdì 11 aprile alle 18, presenterà in merito al nuovo progetto esecutivo di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della pista, lungo la sponda sinistra del Torrente Argentina, approvato dalla Giunta, per il tratto che va dal Centro Ippico al Campo Sclavi.

"Il progetto - prosegue il gruppo di opposizione - dell’importo di 1 milione, dipende da un ipotetico finanziamento di almeno il 90% del totale, con il Comune che si impegna per il 10%. Finanziamento da parte di chi ? E perché mai? Dal momento della sua inaugurazione nel 2012, questo tratto di pista ciclabile è stato praticamente abbandonato a se stesso. Buche, radici che affiorano dal terreno, mezzi pesanti che sostano illegalmente vicino allo Sclavi. Peggio ancora, nel progetto non si fa cenno né del tratto di strada di accesso alla pista a Taggia, completamente dissestato, né tantomeno di come si effettuerà l’allaccio alla pista di Arma. Oggi, i volonterosi ciclisti finiscono col raggiungere la strada normale, molto trafficata: una curva altamente pericolosa per dimensione e pendenza, in concomitanza con il ponte di Levà. Il risultato: quasi unicamente pedoni su quel tratto di ciclabile, e quasi nessuno che arrivi da Arma".

"Ci chiediamo - termina Progetto Comune - perché non si è previsto lo studio di una soluzione progettuale per congiungere la pista ciclabile costiera con quella che conduce al centro storico di Taggia, affinché gli operatori commerciali locali (e non solo) possano trarre profitto dal passaggio di nuovi visitatori, di cui Taggia ha assolutamente bisogno? È prevista l’installazione di adeguata segnalatica stradale e la promozione della pista ciclabile Taggia/Arma tramite tutti i mezzi di informazione utili allo scopo? Perché, una volta ancora, sembra si facciano le cose a metà?"