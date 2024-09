Incendio al mercato coperto di Ventimiglia, Di Muro: "L'obiettivo è riaprirlo alla fine di settembre" (Foto e video)

"Il mercato coperto non ha problemi strutturali di conseguenza l'obiettivo è di riuscire a riaprirlo alla fine di settembre ma non dipende solo da noi e, perciò, non c'è una data certa". Lo ha annunciato il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro nel corso di un incontro avvenuto oggi tra l'Amministrazione Di Muro e gli operatori del mercato coperto, interessato da un incendio nella serata di domenica 1 settembre e attualmente chiuso per consentire i lavori urgenti di messa in sicurezza.

In mattinata si è, infatti, svolta una seconda assemblea pubblica, presso l'aula consiliare del Palazzo Municipale, per fare il punto della situazione e aggiornare gli operatori su quello che è stato fatto finora e su quello che si dovrà fare. "Abbiamo un'ottima interlocuzione con i vigili del fuoco, grazie anche all'intervento della Prefettura, e con tutti gli enti sovracomunali. E' necessario, e spero che ci sarà, un rapporto di collaborazione con gli operatori del mercato per affrontare questioni, che ci mettono tutti sullo stesso livello, per riuscire ad aprire nell'immediato la struttura. Ci sono, infatti, delle condizioni necessarie per poter riaprire" - dichiara il primo cittadino - "Sono tre e una riguarda il pilone che è rimasto coinvolto nell'incendio. La relazione dell'ingegnere statico, che arriverà nella giornata di venerdì, è positiva. Il pilone non è strutturale, è ammalorato ma si può mettere a norma. Gli interventi per farlo potrebbero durare circa cinque giorni e per consentirli è necessario che le serrande dei box 35 e 38 non ci siano affinché gli operai possano operare intorno al pilone e metterlo in sicurezza. Siamo avanti sulla valutazione di imprese ma abbiamo necessità di togliere le serrande, quindi, ora dobbiamo solo capire a chi compete tagliare la serranda. Anticiperò chiedendo alla Procura se posso tagliare la serranda. La pratica partirà quando la Procura risponderà. Bisogna capire se è possibile effettuare i lavori senza dissequestrare il box coinvolto dall’incendio perché, in caso contrario, occorrerà attendere il dissequestro della Procura ed i tempi rischiano di allungarsi".

"Per riaprire bisogna mettere mano all'impianto elettrico, che non è a norma" - sottolinea Di Muro - "I vigili del fuoco ci hanno chiesto due gradi di intervento per renderlo a norma: uno che deve essere fatto dai gestori del box e uno da Civitas. Ci sono tre interventi in previsione: sul panello generale, la creazione di pulsante esterno che possa essere azionato per bloccare l'elettricità ai box e un intervento fatto sul pannello generale ma che riguarda ogni singolo box. Ognuno ovviamente può scegliere il proprio elettricista ma io propongo, se tutti saranno d'accordo, di incaricare una sola ditta, quella che il comune ha già incaricato per l'illuminazione, affinché si occupi di tutto e così non si rischia di perdere ulteriore tempo prezioso. Dobbiamo creare un pannello generale, perciò, stiamo preparando un modulo affinché ogni operatore dia il consenso alla ditta di fare i lavori".

"La terza prescrizione è sull'impianto antincendio" - svela il sindaco Di Muro - "Per renderlo funzionante è necessaria una sorveglianza attiva, anche di persone, che abbiano fatto corso antincendio, che siano in grado di intervenire in caso di incendio. Siamo pronti a sottoscrivere un contratto".

L'Amministrazione Di Muro è comunque al lavoro anche per garantire anche un eventuale 'piano B'. "L'idea è di allestire, provvisoriamente, un mercato parallelo nel parcheggio dell'ex Gil. Un'alternativa in caso i tempi si dovessero allungare".

Per questioni legate alla capienza dell'aula, l'accesso è stato consentito unicamente agli operatori del mercato che hanno colto l'occasione per fare domande ed esporre problematiche e preoccupazioni sul mercato, sulla loro situazione e sul piano B.