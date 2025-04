Per tutta la giornata di oggi in piazzale Chierotti ad Arma di Taggia, al gazebo di Croce Rossa Italiana, i volontari di Taggia e Sanremo saranno presenti per la vendita delle uova solidali.

Anche quest’anno sono prodotte dalla Pernigotti sia al cioccolato al latte che fondente. Il ricavato verrà poi utilizzato per le varie attività sociali.