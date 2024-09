Ventimiglia, il mercato coperto rimane chiuso: un cortocircuito la possibile causa dell’incendio (Foto e video)

Rimane chiuso, per il momento, il mercato coperto di Ventimiglia dove, ieri sera, è divampato un incendio che sembra essere partito da uno dei box della fila centrale. Anche se verranno svolte ulteriori indagini da parte degli inquirenti, per ora l’ipotesi più accreditata che sembra aver scatenato il rogo rimane quella del cortocircuito.

Questa mattina si è svolto un accurato sopralluogo dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine, dell'Asl1 Imperiese e dell'Amministrazione comunale all'interno del mercato che vende frutta, verdura, alimenti, pesci e fiori per le verifiche strutturali, di messa in sicurezza e di salubrità della struttura. All’interno del box distrutto dalle fiamme sono state trovate solo attrezzature bruciate. Presente il grosso frigorifero che serviva il box stesso e che, secondo i primi riscontri, potrebbe essere la fonte dell’incendio. Quasi certamente si è trattato di un corto circuito ai motori del frigo che ha poi generato le fiamme che hanno, infatti, distrutto totalmente il box numero due. Gli inquirenti ascolteranno la titolare del box, ma per il momento sono orientati verso l’ipotesi dell’incidente e non del dolo.

Per fortuna sono stati contenuti i danni ai box vicini ma il rogo ha provocato una vasta coltre di fumo che potrebbe aver danneggiato i prodotti alimentari dell’intero mercato e presumibilmente compromesso la sicurezza dei luoghi, rendendo al momento, impossibile il proseguimento dell’esercizio dell’attività di vendita in condizioni di sicurezza.

Un grave problema per i titolari dei diversi box, che, dopo aver avuto il permesso di controllare lo stato delle proprie attività, sono in apprensione per sapere quando potranno effettivamente riaprire i battenti. Ogni giorno chiuso porta a ognuno di loro delle perdite non rimborsate. Alcuni gestori dei box sono stati ‘fortunati’, visto che erano quasi senza merce dopo il sabato lavorativo mentre altri hanno perso i loro prodotti, visto che a causa dell'incendio probabilmente non saranno più vendibili. La maggior parte non ha subito danni e così spera di poter riaprire presto.

L’amministrazione sta lavorando per riaprire quanto prima in sicurezza e in salubrità il mercato coperto che, però, per ora rimane chiuso e non è accessibile al pubblico come stabilito dall'ordinanza firmata dal sindaco Flavio Di Muro.