E' morto Papa Francesco, il sindaco di Dolceacqua Gazzola: "Un grande esempio"

E' morto Papa Francesco. L'Amministrazione comunale di Dolceacqua si unisce al cordoglio per la scomparsa del pontefice.

"Come spesso accade a chi ricopre ruoli di grande responsabilità, le sue decisioni hanno potuto dividere l’opinione pubblica" - commenta il sindaco Fulvio Gazzola a nome dell'amministrazione comunale - "Noi desideriamo ricordarlo per i suoi instancabili messaggi di pace e per la vicinanza dimostrata verso le persone più fragili e in difficoltà".

"Il video che accompagna questo messaggio rappresenta, per noi, alcuni dei momenti più significativi del suo pontificato: l’immagine di un uomo potente ma solo, chiamato a guidare e al tempo stesso a portare il peso delle sue scelte. Un uomo che ha saputo prendersi la responsabilità di agire e di dare l’esempio" - sottolinea il primo cittadino - "Per questo motivo, per noi, Papa Francesco rimane un grande esempio".