Speciale Weekend: protagonista assoluto è il Carnevale, ma c’è spazio anche per molti altri eventi

Questo è il fine settimana dove vie e piazze di numerosissimi Comuni della nostra provincia, sia sulla costa sia nell’entroterra, si popolano di bambini travestiti da super eroi, principesse e personaggi dei cartoni animati. Infatti precede di qualche giorno il martedì grasso (quest’anno cade il 4 marzo) giorno di chiusura del Carnevale a cui segue il mercoledì delle ceneri, giorno che dà inizio alla Quaresima. Quindi questa è l’ultima domenica che trascorreremo circondati da maschere, coriandoli e dolci tipici del periodo. E proprio per l’elevato numero di proposte vi rimandiamo alla nostra Agenda Manifestazioni dove potete consultare luoghi e orari delle manifestazioni proposte.

Passiamo agli altri eventi in programma questo weekend come quello di Dolceacqua dove questa sera torna il Ghost Tour di Autunnonero. Infatti gli Storyteller sono pronti a riaprire i loro grimori, custodi di antiche storie e leggende, e condurre nuovi visitatori in un percorso notturno di un’ora e mezza che toccherà gli scorci più belli di del paese dei Doria, resi ancora più suggestivi da luci e candele. Dal Ponte Vecchio al Castello dei Doria, le guide narranti di Autunnonero racconteranno il lato oscuro del borgo, tra miti pagani, antiche faide familiari, processi per stregoneria, alchimia e storie di fantasmi. Nessuna storia inventata, solo il genuino folklore di Dolceacqua. Ad aprire la nuova stagione sarà la coppia inedita di Storyteller formata da Désirée Durando e Giovanni De Mattia. I biglietti sono prenotabili online su www.autunnonero.com. La partenza è fissata alle 22.00 davanti al Ponte Vecchio.



Per gli spettacolo teatrali segnaliamo ‘Pirandello Pulp’ di Edoardo Erba in programma questa sera alle 21 al Teatro Comunale di Ventimiglia. Sul palco gli attori Massimo Dapporto e Fabio Troiano, diretti da Gioele Dix.

‘Pirandello Pulp’ è una commedia irresistibile, surreale e intelligente, dove ogni certezza crolla e il pubblico diventa complice: il metateatro, specialità di Pirandello, viene reinterpretato dall’autore in chiave più attuale e irriverente, eppure la lezione del maestro siciliano irrompe all’improvviso, quando il rapporto fra i due protagonisti va oltre il limite del prevedibile; sembra un semplice gioco di ribaltamento dei ruoli, ma la scoperta di inquietanti verità scuoterà i precari equilibri e condurrà verso un finale inaspettato.



'Impressioni di Luce' è il titolo dello spettacolo in programma questa sera alle 21 al Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare nell’ambito della rassegna artistica TeatRotary, organizzata dal Rotary Club Imperia e dal Rotaract Club Imperia a scopo benefico: i fondi raccolti contribuiranno a sostenere progetti contro il disagio sociale, fornendo aiuti concreti come cibo per i bisognosi e supporto a problematiche giovanili, tra cui gli hikikomori.

Il pubblico sarà trasportato in un viaggio nel tempo tra parole, colori e storie che hanno cambiato per sempre il mondo dell’arte. Si incontreranno Renoir, il ‘pittore della felicità’, e Berthe Morisot, prima donna impressionista, mentre personaggi dipinti prenderanno vita per raccontare le vicende di chi li ha creati. Non mancheranno le voci di chi amò incondizionatamente Claude Monet e le critiche di coloro che inizialmente osteggiarono questa rivoluzione pittorica.

Sul palco Amanda Fagiani, Erika Rotondaro, Fulvia Roggero, Gilles Breton, Patrizio Damiano e Silvia Villa che daranno corpo a un racconto che intreccia emozione, storia e arte.



Spostandoci a Diano Castello l’appuntamento è questa sera alle 21 al Teatro Concordia, con il penultimo appuntamento della stagione 2024/25 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia. Il titolo della commedia dialettale, a cura della compagnia Ramaiolo in Scena, è ‘L’unificasion du Portu e d’Ineia, Cacelotti e Ciantafurche’.

Cento anni fa, con l’unificazione dei Comuni di Porto Maurizio, Oneglia e altri nove centri minori, nasceva la città di Imperia. Già nel 1908 però, raccolta di firme, cortei e manifestazioni popolari lasciavano immaginare una rapidissima realizzazione. Il sipario si alza sulla casa dell’arcigna Censina, quando, di prima mattina, riceve la visita della nipote Ermelinda, intenzionata a farle sottoscrivere la petizione per la creazione della nuova città. Inizia allora un duro contrasto tra il tradizionalismo della padrona di casa e la visione sognatrice della nipote, del marito e di tutti i personaggi che via via si presentano per cercare di convincerla della bellezza del grandioso progetto. Un affettuoso e divertente affresco, insomma, dei vecchi antagonismi tra i due borghi, contrasti che magari col sorriso sulle labbra, affiorano ancora ai giorni nostri.



Per chi avesse già nostalgia di un concorso canoro (vedi festival di Sanremo) segnaliamo questa sera alle 21 al teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo la finale nazionale della 16ª edizione di ‘Sanremo Junior Italia’. I partecipanti (tutti fra i 6 ed i 15 anni) provengono da 27 provincie di 11 regioni italiane (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto).

Le semifinali sono iniziate ieri mattina (venerdì) con un incontro fra i concorrenti ed il cantante/autore e Presidente di Giuria, Franco Fasano. La mattina di oggi (sabato), con inizio alle ore 11.00, si svolgerà la seconda semifinale e nel pomeriggio verranno comunicati i nomi dei finalisti che si esibiranno in serata. Alle ore 21.00, infatti, prenderà il via la Finale Nazionale Italia 2025, che decreterà i primi 3 classificati di ogni Categoria (6/9 anni, 10/12 anni e 13/15 anni), più il vincitore del Premio del Comitato sanremoJunior ed il vincitore assoluto: il Grand Prix 2025, che rappresenterà il nostro Paese alla Finale Mondiale di mercoledì 26 marzo. A condurre gli spettacoli il noto speaker radiofonico Maurilio Giordana. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti, a partire da mezz’ora prima dell’evento.



Al Teatro Tommaso Salvini di Pieve di Teco continua la grande musica d’autore con l’esibizione questa sera alle 21 di Federico Sirianni, definito da Bruno Lauzi “il vero erede della grande scuola genovese dei cantautori”, accompagnato da Veronica Perego al contrabbasso e Valeria Quarta a voci e percussioni. Sirianni & Merakee presenteranno in anteprima assoluta il nuovo album ‘La promessa della felicità’. I posti sono limitati, il numero di telefono per le prenotazioni è 370 1025069.



A Palazzo Roverizio di Sanremo domani, domenica 2 marzo, alle 17, l’appuntamento è con uno spettacolo dedicato alla donna mito dell'Argentina: Evita Peron. ‘Tornerò e sarò milioni’ è il titolo di un’emozionante rappresentazione che rende omaggio a Eva Peron First Lady Argentina tra narrazione, musica e immagini.

Un’attrice in scena (Isabella Dapinguente) darà voce ai sogni alle lotte e alle passioni di Evita, la straordinaria voce di Sabrina Gasparini, accompagnata alla fisarmonica (strumento simbolo del tango e dell'animo Argentino) da Claudio Ughetti, regaleranno melodie intense dell'epoca. Lo spettacolo ripercorre le tappe salienti della vita di Evita, fino al mito che ancora oggi vive nel cuore degli argentini. Un omaggio che unisce la potenza della parola recitata alla suggestione della musica dal vivo trasportando il pubblico nell'Argentina degli anni 40/50 del secolo scorso.



Concludiamo con due incontri letterari.



Questo pomeriggio, sabato 1° marzo, presso la biblioteca comunale Aprosiana di Ventimiglia, dalle 15.30 alle ore 18.00, avrà luogo la seconda edizione del festival del giallo-noir con autori e autrici tra i più interessanti del panorama nazionale di genere. Quest'anno saranno di scena il famoso esperto di letteratura e fumettistica Luca Crovi con Rosa Teruzzi (capo redattrice della trasmissione Quarto Grado) e la ligure Valeria Corciolani, oltre a Gino Marchitelli con un potente noir ambientato tra Milano e Ventimiglia (Milano incidente mortale - Fratelli Frilli editori). Nell’occasione si incontreranno due giovani ‘penne’ noir milanese: Marco Aluzzi e Fabio Marani.



Domenica 2 marzo, invece, presso la casa del popolo di Imperia si terrà la presentazione di un thriller potente e mozzafiato, ‘Lago Nero’ di Gino Marchitelli che trae spunto dalla clamorosa inchiesta di LA7 cento minuti, intitolata appunto Lago Nero andata in onda nell'aprile del 2024.

LA7 ha scoperto e raccontato di una situazione molto pericolosa per la democrazia nel nostro Paese e cioè la presenza di personaggi che hanno fondato l'organizzazione Nuovo Ordine Nuovo sotto vari camuffamenti commerciali scoperti dalla troupe televisiva. L'autore Gino Marchitelli, prendendo spunto da questi fatti gravissimi, costruisce un giallo mozzafiato che fa riflettere i lettori e le lettrici sui rischi che il nostro Paese sta correndo con la ricomparsa di organizzazioni neofasciste e neonaziste di chiara matrice sovversiva. La trama, di fantasia, porta il lettore ad incuriosirsi e andare poi cercare notizie in rete e su LA7 stessa.





