Carlo Conti sorprende tutti: il ringraziamento finale al sanremese Bruno Chiuso chiude il suo biennio al Festival

Ci si aspettava il ringraziamento a qualche alto dirigente della Rai e, invece, Carlo Conti ha ringraziato il sanremese Bruno Chiuso al termine dell’ultima conferenza stampa del Festival di Sanremo.

C’è stato ovviamente il tempo per i ringraziamenti a tutti, tra dirigenza, maestranze e colleghi, senza dimenticare i giornalisti ma, alla fine, Carlo Conti ha detto “Dimenticavo di chiudere con il ringraziamento più importante e, forse, stavolta mi commuovo. A Bruno che, in questi giorni mi ha regalato qualche momento di spensieratezza, andando a pesca al bolentino nel mare della città dei fiori”.

Un modo particolarmente sentito per chiudere la sua ultima edizione del Festival di questo suo biennio.