Divertimento e solidarietà a Camporosso, Aceb premia Croce Verde Intemelia e Cri di Imperia (Foto e video)

Serata all'insegna della solidarietà e del divertimento a Camporosso con la premiazione dei vincitori del bando Aceb 2024 e lo spettacolo teatrale 'E vissero tutti felici e contenti… O quasi'.

Alla Croce Verde Intemelia di Ventimiglia e alla Croce Rossa Italiana, comitato di Imperia, ieri sera, sono stati consegnati due assegni presso la sala polivalente Giovanni Falcone alla presenza di autorità civili, locali e regionali, della polizia locale e dei cittadini. L'Associazione Culturale Eventi Benefici ha, infatti, deciso di assegnare un contributo economico alle due pubbliche assistenze della provincia di Imperia affinché possano realizzare i loro progetti di elevato valore sociale.

La Croce Verde Intemelia ha ricevuto l'assegno dall'assessore di Ventimiglia Domenico Calimera accompagnato dal vicesindaco di Camporosso Piero Aimone. "Ringraziamo Stefano e il direttivo per il lavoro che hanno fatto e stanno facendo per Aceb" - afferma il presidente della Croce Verde Intemelia Davide Pallanca - "Con questo contributo, per noi davvero importante, compreremo delle divise che ci servivano. Avranno il logo di Aceb. Il volontario è un valore aggiunto, il soldo che percepisce è il 'grazie' che riceve dalle persone che aiuta. Ringrazio tutti i nostri volontari che sono sempre a disposizione della cittadinanza".

"E' un'istituzione per la città nata nel 1949 che fornisce un servizio ai cittadini" - commenta l'assessore di Ventimiglia Domenico Calimera - "Il volontariato è un valore che bisogna valorizzare. Meritate, perciò, un riconoscimento".

Il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana e l'assessore di Camporosso Rosella Gastaldo hanno, invece, consegnato l'assegno alla Croce Rossa Italiana, comitato di Imperia. "Il premio per noi è abbastanza importante" - dice il presidente della Croce Rossa Italiana, comitato di Imperia, Giuseppe Giannattasio - "La nostra squadra Fmts è formata da volontari formati e altamente specializzati per le ricerche in ambienti impervi, catastrofi e incendi. Alcuni di loro hanno partecipato al soccorso nella vicenda del ponte Morandi. Questo premio ci consentirà di affittare attrezzature e abbigliamenti particolari".

"Porto i saluti del mio governatore Bucci" - afferma il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana - "Ci renderemo disponibili da qui in avanti, come abbiamo sempre fatto in passato, per qualsiasi iniziativa o richiesta e accettiamo anche le critiche e le considerazioni. Il nostro Paese si basa sul volontariato, è l'asse portante della nostra nazione. Ai volontari va tutto il nostro riconoscimento. E' giusto riconoscere il loro grandissimo lavoro che svolgono giornalmente".

Nell'occasione è stato consegnato anche un assegno speciale alla Banda Musicale Città di Ventimiglia. "E' un grandissimo orgoglio per noi ricevere questo riconoscimento" - sottolinea la maestra Diandra Di Franco accompagnata dal presidente della Banda musicale città di Ventimiglia Fabio Cassini - "Cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un pensiero: la banda musicale deve essere attiva".

"Ringrazio di cuore Stefano. In questi sette anni ho visto nascere e crescere Aceb" - interviene il consigliere comunale di Ventimiglia Matteo Ambesi che ha consegnato l'assegno speciale alla Banda Musicale di Ventimiglia insieme al vicepresidente di Aceb Davide Grimaldi - "Questo premio ci onora come città di Ventimiglia perché possiamo vantare la presenza di una banda ultracentenaria. Siamo orgogliosi di avere una banda che porta in giro il nostro nome".

La serata, presentata da Federico Bruzzese, speaker di Radio Onda Ligure e di Aceb, è stata poi animata dal divertente spettacolo teatrale sulle fiabe portato in scena dalla compagnia 'I Matti per gioco' che ha coinvolto e divertito il pubblico grazie agli esilaranti testi di Maura Polito.

L’evento è stato organizzato da Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici con il patrocinio della città di Camporosso. "Ringraziamo Aceb per l'evento e tutti i presenti per essere qui" - dice il vicesindaco di Camporosso Piero Aimone - "Ringrazio, inoltre, tutti coloro che ogni giorno impegnano il loro tempo per gli altri".

"E' un piacere essere in compagnia di Aceb che sempre è presente nel sociale con tanta professionalità, compassione e quel pizzico di buonumore e allegria che piace a tutti noi" - commenta l'assessore di Camporosso Rosella Gastaldo - "Questa sera si premia l'impegno di tante persone che hanno saputo dare molto".

"Voglio dire grazie sia ad Aceb, per quello che fa quotidianamente con le proprie manifestazioni e la beneficenza che sicuramente è fondamentale per il territorio, sia alle persone premiate" - dichiara il consigliere regionale Veronica Russo presente all'evento insieme al consigliere regionale Walter Sorriento - "Se tutti i volontari insieme, in un giorno qualunque, incrociassero le braccia forse ci renderemo veramente conto di quello che significa il volontariato. Come amministrazioni sicuramente dobbiamo essere al vostro fianco e la nostra presenza stasera era assolutamente doverosa".