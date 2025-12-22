Sanremo: approvati dall'amministrazione i progetti esecutivi per due beni confiscati alla criminalità organizzata

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato i progetti esecutivi per la valorizzazione di due immobili confiscati alla criminalità organizzata, situati in via Saccheri 10 e in vicolo Giotto 5, destinati a finalità sociali. Il provvedimento rientra nel percorso di recupero e riqualificazione del patrimonio pubblico a beneficio della collettività.

Gli immobili, trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune con decreto dell’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati nel gennaio 2023, comprendono un locale commerciale in via Saccheri 10 e un alloggio in vicolo Giotto 5. I progetti di fattibilità tecnico-economica erano già stati approvati nel settembre 2024 per un importo complessivo di 187.500 euro. L’intervento è cofinanziato dalla Regione Liguria, che ha assegnato al Comune un contributo pari a 131.250 euro (70% della spesa complessiva) nell’ambito del bando regionale per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Il restante 30% è a carico del bilancio comunale.

I progetti esecutivi, redatti dall’architetto Filomena Preziuso, prevedono lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione per entrambi gli immobili. Per il negozio di via Saccheri 10 l’investimento complessivo ammonta a circa 47.700 euro, mentre per l’alloggio di vicolo Giotto 5 la spesa prevista è pari a 148.000 euro. Con l’approvazione della delibera, la Giunta ha demandato agli uffici competenti l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, nel rispetto delle tempistiche previste dal bando regionale. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile per consentire un rapido avvio degli interventi.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo concreto nella restituzione alla cittadinanza di beni sottratti alla criminalità organizzata, trasformandoli in risorse utili per il territorio e per finalità sociali.