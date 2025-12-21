Sanremo, raccolta di panettoni dell’ANIOC per la casa di riposo “Piccola Opera Cuore Immacolato di Maria”

Si è svolta con grande partecipazione l’iniziativa solidale promossa dal Socio Benemerito ANIOC Gianluigi Ranise, in collaborazione con la Delegazione ANIOC di Sanremo, guidata dal Cav. Gianni Ostanel, per la raccolta dei panettoni per la casa di riposo della “Piccola Opera Cuore Immacolato di Maria”

L’evento ha visto anche la presenza del Coordinatore Regionale ANIOC Liguria, Cavaliere Ufficiale Roberto Pecchinino, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno dell’Associazione verso le attività di carattere solidale e sociale.

Particolarmente significativa è stata la raccolta dei Panettoni, accolta con grande soddisfazione da Don Floribert, parroco della Parrocchia dell’Annunciazione del Borgo, che ha espresso vivo apprezzamento per la sensibilità dimostrata dai Cavalieri intervenuti, ringraziandoli ed estendendo il suo particolare ringraziamento a tutti gli insigniti a conferma del valore e della diffusione dei principi cavallereschi di solidarietà e servizio.

Oggi pomeriggio una parte della raccolta dei Panettoni, sarà consegnata agli anziani della Casa di Riposo “Piccola Opera Cuore Immacolato di Maria”, portando un segno concreto di vicinanza e attenzione alle persone più fragili nel periodo natalizio.

Un’iniziativa che ha saputo unire tradizione, impegno e spirito di servizio, valori fondanti dell’ANIOC, confermando ancora una volta il ruolo attivo dei Cavalieri della Repubblica, nella vita sociale e comunitaria del territorio.