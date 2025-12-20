Ventimiglia, Lions e Motoclub BMS insieme per il Gaslini: una giornata di festa per i piccoli pazienti. I ringraziamenti del Presidente del Lions Club Ufficiali d'Italia Dinielli

Si è concluso con una giornata di festa e condivisione l'ultimo atto del service benefico nato dalla collaborazione tra il Lions Club Ufficiali d'Italia e il Motoclub BMS.

Una iniziativa che ha portato un sostegno concreto e una ondata di energia positiva ai bambini ricoverati presso l'Ospedale Gaslini di Genova. Il successo dell'operazione è frutto di una macchina organizzativa impeccabile, guidata da due figure chiave che hanno saputo unire le forze per un obiettivo comune. A tessere le fila del progetto sono stati Vanni Oddera, Presidente del Motoclub BMS e noto volto della Mototerapia, e Livio Bellone, socio Lions e istruttore della Federazione Motociclistica Italiana. Grazie alla loro sinergia e alla capacità di coordinamento, è stato possibile trasformare una raccolta fondi in un evento indimenticabile per i piccoli degenti.

Il service ha permesso la consegna di 1.800 euro all'istituto pediatrico, somma raccolta durante la serata conviviale organizzata al Geppy’s Bistrot di Ventimiglia. Ma oltre all'assegno, Bellone e Oddera hanno voluto portare in ospedale l'adrenalina e il divertimento: grazie agli istruttori BMS, i bambini hanno potuto guidare in sicurezza speciali "bolidi" elettrici, vivendo una giornata da veri piloti lontano dalla routine delle cure.

Il Presidente del Lions Club Ufficiali d'Italia, Costantino Dinielli, ha espresso grande orgoglio per il risultato raggiunto, sottolineando come il fattore umano sia stato determinante: "Questo risultato è la dimostrazione di cosa si può fare quando c'è vera passione," ha dichiarato il Presidente Dinielli. "Voglio ringraziare tutti i partecipanti, ma un plauso speciale va agli artefici di tutto questo: a Vanni Oddera, per la sua straordinaria disponibilità e per aver messo il cuore in questo progetto, e al nostro socio Livio Bellone. È grazie al suo instancabile impegno nell'aiuto ai più giovani e alla sua dedizione organizzativa che siamo riusciti a portare a termine questo bellissimo service".

Un asse di solidarietà che, partendo da Ventimiglia, ha dimostrato come l'impegno di professionisti dello sport e del volontariato possa fare la differenza.