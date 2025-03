Sanremo: Confesercenti "Mercato Annonario con un futuro a tinte fosche, 50 stalli vuoti e scarse idee per il futuro"

Il futuro del Mercato Annonario è a tinte fosche. E’ emerso oggi, a margine della riunione chiesta da Confesercenti all’Amministrazione comunale di Sanremo, alla quale hanno partecipato il Sindaco, Alessandro Mager, il suo vice Fulvio Fellegara e gli Assessori al Commercio, Lucia Artusi, e al Turismo, Alessandro Sindoni.

I rappresentanti dell’associazione di categoria ha espresso le problematiche tangibili e le preoccupazioni per il futuro di un mercato che, oltre a subire una poca appetibilità dei commercianti, sta vivendo la stessa situazione da parte dei clienti che lo trovano sempre più spoglio. E senza dimenticare la questione cantiere del parcheggio sotterraneo, che sta provocando un allontanamento dei clienti da piazza Eroi Sanremesi.

L’Assessore Artusi ha confermato, nel corso dell’incontro, che quello che stiamo vivendo dovrà essere considerato l’anno zero, ovvero quello del rinnovo delle concessioni, con una ripartenza che dovrà basarsi su una gestione più accurata ed attenta, sia per gli operatori che per gli utenti. Dal canto loro, gli associati di Confesercenti chiedono al Comune di affrontare le tante situazioni da migliorare a partire dalla gestione della Nettezza Urbana.

La preoccupazione maggiore, come evidenziato dall’associazione di categoria all’Amministrazione comunale, riguarda i circa 50 stalli vuoti e che saranno difficili da affidare nel prossimo futuro. Sicuramente verrà fatta una gara per la loro assegnazione, ma la situazione attuale non regala prospettive particolarmente rosee.

“Le cose sono stata lasciate andare – ci ha detto in merito il segretario provinciale di Confesercenti, Sergio Scibilia, al termine dell’incontro – ed è indiscutibile che il Mercato Annonario di Sanremo non è più appetibile, nonostante le tariffe di affitto siano molto basse. Si è svuotato e, con la riduzione dell’offerta, anche i clienti si sono allontanati. Il cantiere del parcheggio è una mazzata per gli operatori, così come la divisione del mercato ambulante in due. Lo sapevamo, ma ora la situazione è allarmante e da affrontare subito”.

Secondo Scibilia: “C’è stata troppa trascuratezza del Comune in questi ultimi anni, con il restyling che è stato fatto con tanti errori di praticità. Mettendo insieme i diversi fatti, ci siamo trovati con un polo commerciale poco attrattivo. La vera domanda che abbiamo fatto all’Amministrazione è stata: ‘Quale futuro volete dare a questo mercato? Ma risposte non ne sono arrivate”.

Per ora le parti non si sono date alcun appuntamento mentre Confesercenti si riunirà con le altre sigle legate alle associazioni di categoria per capire se esiste qualche idea per il rilancio dell’Annonario.