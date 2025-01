Arma di Taggia, ultimati i lavori di dragaggio alla Darsena: riapertura prevista entro la fine di febbraio

Proseguono i lavori alla Darsena di Arma di Taggia, con un’importante novità: le operazioni di dragaggio sono state completate, segnando un passo avanti fondamentale per il ripristino dell’area portuale. Anche la sostituzione delle catenarie, componente essenziale per la sicurezza e la gestione degli ormeggi, è stata completata interamente. In queste settimane, i tecnici stanno attendendo le relazioni finali da parte dei sommozzatori che hanno operato sul fondale, oltre ad altri dati tecnici che saranno cruciali per valutare le condizioni del porto e stabilire quando sarà possibile rimettere le imbarcazioni in sicurezza.

Nonostante i progressi, al momento non è stata fissata una data precisa per la conclusione definitiva dei lavori e la piena riapertura della Darsena. Tuttavia, gli addetti ai lavori ipotizzano che tutto sarà ultimato entro la fine del mese di febbraio. Una tempistica che lascia ben sperare sia i pescatori professionisti che i diportisti, ansiosi di tornare a utilizzare l’infrastruttura portuale.

L’intervento complessivo rappresenta un’operazione strategica per garantire la piena funzionalità della Darsena, migliorandone l’accessibilità e la sicurezza. Il progetto ha un valore complessivo di 220mila euro: nei mesi scorsi, il sindaco Conio aveva sottolineato l’importanza di questi lavori per assicurare l’incolumità delle imbarcazioni e mantenere pienamente operativa la Darsena, offrendo ai cittadini e ai diportisti un porto sicuro e ben attrezzato.