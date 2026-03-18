Dopo il successo al Festival di Sanremo, i ranuncoli Giannina tornano al Gaslini per una giornata speciale di solidarietà

Sulla scia dello straordinario successo ottenuto alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove il ranuncolo Pon Pon® Giannina ha conquistato il pubblico raccogliendo oltre 50.000 euro per il progetto del Nuovo Gaslini, il fiore simbolo dell'ospedale pediatrico genovese si prepara a tornare protagonista tra le mura dell'Istituto.

Giovedì 19 marzo, in risposta alle numerose richieste dei cittadini che desiderano sostenere la raccolta fondi, i ranuncoli Giannina saranno i protagonisti di una giornata speciale. Gli ultimi esemplari della stagione, donati ancora una volta da Biancheri Creazioni, saranno disponibili presso un corner dedicato all'interno dell'ospedale pediatrico genovese, che sarà accompagnato da uno speciale punto foto realizzato con una cornice interamente composta da ranuncoli Giannina. A fronte di un'offerta sarà possibile ricevere i fiori e contribuire così al futuro del Gaslini. Presso la bottega Gaslininsieme ETS al Padiglione 20 dell’Istituto Gaslini saranno inoltre acquistabili tutti gadget dedicati al ranuncolo, pensati per accompagnare e rafforzare il messaggio dell'iniziativa, ed effettuare donazioni dirette.

L'iniziativa si articolerà in due momenti principali: alla mattina, dalle 9.00, il corner sarà allestito presso il Padiglione 20, nei pressi della bottega. La mattinata sarà animata dalla presenza di Vanni Oddera con il suo team e le Principesse della mototerapia. Nel pomeriggio, compatibilmente con la disponibilità dei fiori, il corner si sposterà all'ingresso lato mare, presso il Padiglione 13.

La giornata sarà inoltre arricchita da momenti di grande valore simbolico e artistico. L'artista Diego Bormida realizzerà un'opera pittorica dedicata al ranuncolo del Gaslini, con il coinvolgimento diretto dei bambini, che completeranno l'opera apponendo le impronte delle loro mani. Il quadro verrà ufficialmente consegnato all'ospedale nel pomeriggio a Raffaele Spiazzi, direttore sanitario dell'Istituto Gaslini.

Parallelamente, la solidarietà incontrerà l'eccellenza musicale grazie a Confindustria Giovani, che sarà presente con un duo composto da violinista e pianista, che si esibirà in un concerto itinerante presso i Padiglioni 16 e 20.

Durante la giornata, attraverso i ranuncoli Pon Pon® Giannina, caratterizzati dai petali bianchi con venature verdi, sarà possibile sostenere la realizzazione del Padiglione Zero, cuore del progetto di rinnovamento dell'ospedale Nuovo Gaslini. E, sebbene la stagione dei ranuncoli stia per concludersi, l'Istituto e Gaslininsieme sono già al lavoro su nuove iniziative per proseguire il percorso di fundraising lanciato in occasione del Festival di Sanremo 2026.