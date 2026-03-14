Camporosso, birra artigianale ed eccellenze del territorio: degustazione guidata con Simone Cantoni (Foto)

Una serata dedicata alla cultura della birra artigianale e agli abbinamenti gastronomici tra eccellenze del territorio. Venerdì 20 marzo alle 20 la Sala Rovere del Centro Falcone di Camporosso ospiterà una degustazione guidata di birra artigianale con Simone Cantoni, divulgatore tra i più noti nel panorama brassicolo italiano.

Durante l’evento i partecipanti potranno degustare cinque birre artigianali abbinate a formaggi e salumi selezionati, in un percorso sensoriale pensato per valorizzare aromi, profumi e caratteristiche dei diversi stili birrari. A condurre la degustazione sarà Simone Cantoni, giornalista e divulgatore specializzato nella cultura della birra. Nato a Cascina (Pisa) nel 1967, laureato in Storia contemporanea, Cantoni è degustatore, docente e giudice in concorsi nazionali e internazionali dedicati alla birra artigianale. È autore di libri e pubblicazioni sugli abbinamenti tra birra e gastronomia e collabora con diverse realtà editoriali del settore e con associazioni come Slow Food e Unionbirrai.

Il suo stile divulgativo, capace di unire competenza tecnica e racconto culturale, gli è valso il soprannome di “Poeta della Birra”. Cantoni è, inoltre, presentatore ufficiale della cerimonia del prestigioso premio nazionale “Birraio dell’Anno”, uno dei riconoscimenti più importanti della birra artigianale italiana. Alla serata parteciperanno quattro realtà della scena brassicola ligure, che accompagneranno il pubblico nella scoperta delle proprie produzioni raccontando ingredienti, tecniche di lavorazione e filosofia produttiva. Tra i protagonisti il Birrificio Nadir di Sanremo, noto per le sue birre artigianali spesso realizzate con ingredienti legati al territorio ligure.

Parteciperà, inoltre, Made in Italo di Vessalico, giovane realtà dell’entroterra imperiese, insieme a Hop-e People & Craft Beer di Cairo Montenotte, progetto dedicato alla diffusione della cultura della birra artigianale attraverso eventi e collaborazioni con produttori indipendenti. Tra i protagonisti anche l’azienda agricola LuppOlio di Cervo, impegnata nella coltivazione di luppolo e nella valorizzazione della filiera agricola legata alla produzione birraria.

La serata avrà anche una finalità solidale l’evento, infatti, è organizzato da ACEB - Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso, realtà impegnata nella promozione di iniziative culturali e benefiche sul territorio. Il ricavato della serata sarà infatti destinato a sostenere le attività e i progetti solidali dell’associazione.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Città di Camporosso e con la collaborazione di CNA Imperia, del progetto My Personal Beer Corner, dell’azienda Fratelli Beccaria di Camporosso e dell’ass. cult. Il Ponte di Vallecrosia. L’evento rientra nel calendario della Italy Beer Week, la settimana nazionale dedicata alla birra artigianale organizzata dal web magazine Cronache di Birra, che ogni anno coinvolge centinaia di birrifici, locali e associazioni in tutta Italia con degustazioni e iniziative dedicate alla cultura brassicola.

"Un’occasione per scoprire il mondo della birra artigianale, conoscere i produttori del territorio e partecipare a una serata conviviale che unisce cultura del gusto e solidarietà" - fanno sapere gli organizzatore - "I posti sono limitati. Prenotazioni via WhatsApp contattando ACEB al 345 85 17 448, Davide al 392 88 69 993 e Diego al 392 79 49 241. Informazioni anche sulla pagina ufficiale dell’evento su Facebook al seguente link https://www.facebook.com/events/936351825633191/".