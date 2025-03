Sanremo e il "dehors abbandonato della Birreria Italia": avviato il procedimento per la rimozione (Foto)

Lo stato di degrado in cui versa il dehors della ex Birreria Italia di via XX Settembre continua a far discutere. La struttura, ormai abbandonata da anni, è diventata un simbolo di incuria nel cuore di Sanremo, suscitando il malcontento di residenti e turisti.

Dal Comune fanno sapere che è stato ufficialmente avviato il procedimento per la rimozione della struttura, dopo la segnalazione fatta dal Presidente del Consiglio comunale, Alessandro Il Grande. Il 10 marzo scorso, infatti, è stato inviato un avviso di avvio del procedimento per la revoca del titolo autorizzativo. Da quella data, la società proprietaria dell’area ha 15 giorni di tempo per presentare eventuali memorie o osservazioni. Scaduto questo termine, l’ufficio competente procederà con l’emanazione dell’atto di decadenza del titolo e l’ordine di sgombero dell’area, da eseguire entro 30 giorni.

Se entro la scadenza stabilita il dehors non sarà rimosso spontaneamente, il Comune interverrà direttamente, affidando l’incarico a una ditta per la demolizione e il ripristino del decoro urbano. Di conseguenza, salvo interventi autonomi da parte della proprietà, la rimozione effettiva della struttura non avverrà prima della metà di maggio.

Si tratta di un passo importante per restituire decoro a una delle strade più centrali della città: la speranza, ora, è che il procedimento avviato porti finalmente alla risoluzione della questione. Situazione simile per un altro dehors, quello di via Ruffini, anch'esso inutilizzato ed abbandonato da tempo. Anche per questo è stata chiesta la rimozione dallo stesso presidente Il Grande.