Sanremo, il campo ippico del Solaro al centro della Show Jumping Experience, il talent presto in onda su GoTv (Foto)

Al campo ippico del Solaro si è tenuto il primo appuntamento della Show jumping experience, il format con il cavaliere Diego Chiatante che entrerà nella trasmissione Go Horses, sull'emittente Go Tv. Per l'occasione, il circolo sanremese ha ospitato la troupe televisiva per il primo fine settimana di gennaio, nel corso del quale sono stati allestiti dei circuiti in cui cavalieri e amazzoni di oggi e di domani si sono destreggiati sotto la guida degli istruttori. Si tratta di un talent in cui viene fornita ai ragazzi la possibilità di fare stage con cavalieri di livello internazionale, e che avrà come palcoscenico della prima puntata proprio il centro sanremese.

Ad affiancare Chiatante, giunto nella Riviera dei Fiori insieme alla troupe e all'editore di Gotv Riccardo Scarlato, sono stati l'istruttore del campo ippico Hector Alvaro e il cavaliere Massimo Grossato, che hanno tenuto il primo stage che il format manderà in onda.

"Nella prima giornata abbiamo suddiviso i ragazzi in tre gruppi, a seconda del loro livello e della loro esperienza - spiega Chiatante - secondo le indicazioni dei padroni di casa e quindi abbiamo iniziato a lavorare per questa giornata. La seconda giornata è invece dedicata a una simulazione di gara, con un circuito montato dallo chef de piste Francesco Vano".

Al format hanno partecipato molti ragazzi, sia esordienti sia affermati (tra questi le amazzoni Audrey Venturi, che ha partecipato al campionato europeo juniores 2024, e Alessandra Ronzoni), ma il livello di preparazione per tutti loro, affermano gli istruttori, è stato alto.

"Una giornata molto bella - commenta Grossato, appuntato Qs dei carabinieri oltre che istruttore per questa giornata - da parte di tutti i presenti si è visto un buon livello di preparazione, sia da parte dei più esperti che degli esordienti, mi ha fatto piacere affiancare Diego ed Hector in questa esperienza".

"Il lavoro fatto oggi sarà importante anche pensando al domani, ai cavalieri e alle amazzoni che verranno - incalza Alvaro - Faccio poi i complimenti a Massimo per aver aiutato i ragazzi più giovani a mantenere la tranquillità, un aspetto da non sottovalutare quando si sale a cavallo".

La puntata girata al campo ippico di Solaro andrà in onda presumibilmente nell'ultima settimana di gennaio su Gotv, visibile sul canale 809 di Sky e sul 244 del digitale terrestre oltre che in live streaming sul sito.

"Siamo una televisione legata al mondo degli sport a 360°, talk-show, intrattenimento, musica ed eventi in diretta - afferma Scarlato - e adesso abbiamo deciso, io e Diego, di lanciare questo talent sui cavalli, con questo progetto chiamato Go Horses e lo Show jumping experience".

Il progetto è reso poi possibile dalla collaborazione dei vari sponsor: Mascheroni selleria Giussano, Stivaleria Parlanti, Las helmets, Veredus, Stx horse box Italy e Rivierauto, grazie ai quali è stato fornito a tutti i partecipanti un kit completo per la disciplina. A questi si aggiungono Art flowers gallery che ha fornito un premio speciale per le due giornate e la pasticceria Curti per l'omaggio ai ragazzi.