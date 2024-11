Il Campo ippico del Solaro risponde alle perplessità presentate: "L'attività è in crescita e i ragazzi riscuotono successi" (Foto)

La Società Ippica Sanremo, in merito al quadro recentemente riportato dal nostro giornale, interviene su quella che è la situazione attuale della struttura, specificando che, pur essendoci bisogno di qualche miglioria, le attività procedono ottimamente, e il campo gestito dalla presidentessa Maria Grazia Valenzano Menada continua a far crescere e ospitare eccellenze dell'equitazione, aprendo le porte anche a trasmissioni televisive di stampo nazionale. La struttura, a oggi, conta oltre cento tesserati tra gli agonisti e la scuola di equitazione, di cui molti partecipanti hanno già preso parte a concorsi.

"Il nostro istruttore, Hector Alvaro, terzo livello Fise discipline olimpiche, allena i nostri ragazzi quotidianamente - spiega la Società Ippica - portandoli a dei bei risultati. Il 12 maggio 2024 la squadra dal campo ippico ha conquistato la medaglia d'oro a Follo (Sp) nei regionali a squadre. Singolarmente gli agonisti come Matias Alvaro, Viola Bartoli, Francesca Biagini, Maria Cardini, Jacopo Carrain, Mariasole C. Penelope Chiappa, Victoria D., Alessia Maria Gambarino, Maya I. M., Lorenzo Rango, Gaia Solari ed Eva V. hanno portato a casa medaglie nelle categorie di appartenenza. Menzione poi per la nostra Audrey, che ha partecipato agli europei juniores 2024".

E proprio Viola Bartoli, una delle agoniste del circolo è diventata recentemente istruttrice federale, superando gli esami di abilitazione per ottenere la nomina di istruttrice di base, proseguendo un percorso che la lega in modo stretto al circolo ippico, grazie al cui supporto, insieme a quello di Hector Alvaro, ha potuto raggiungere questo obiettivo.

E proprio a voler raccontare la storia e i risultati della Società Ippica di Solaro l'emittente televisiva Gotv dedicherà proprio al centro sanremese una puntata della sua trasmissione Go Horses, in cui si parla di equitazione a tutto tondo. Saranno mandate in onda alcune interviste effettuate agli atleti e il format Show Jumping Life Experience, in cui sarà raccontato un progetto di stage rivolto ai giovani. A curare il progetto è il cavaliere Diego Chiatante, oltre al proprietario di Gotv Riccardo Scarlato.

Per quanto riguarda i concorsi internazionali, a cui hanno partecipato figure di rilievo mondiale come i principi del Qatar ed Arabia Saudita, i principi di Monaco e i primi dieci cavalieri del mondo, la Sis fa sapere che quest'anno è stata impossibilitata nell'organizzazione in quanto non è pervenuta la proroga al contratto di concessione per tempo.