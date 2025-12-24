Sanremo: la notte di Natale tra fede e canto alla Parrocchia di San Rocco

Questa sera, alle ore 22, la Parrocchia di San Rocco, nella zona Foce di Sanremo, si prepara ad accogliere la Santa Messa di Natale, uno dei momenti più intensi e suggestivi dell’intero anno liturgico. Una celebrazione che, nella notte in cui il Cristo si fa uomo per la salvezza dell’umanità, invita al silenzio, allo stupore e alla speranza.

Ad accompagnare la liturgia sarà Happy Chorus RnS, coro di evangelizzazione nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, che con i suoi canti renderà ancora più profonda e partecipata l’atmosfera di questa notte speciale.

Melodie cariche di gioia, preghiera e annuncio si intrecceranno alla celebrazione, aiutando i presenti a vivere non solo un rito, ma un vero incontro.

La notte di Natale non è una notte come le altre: è il tempo in cui la luce irrompe nel buio, in cui la fragilità diventa luogo di salvezza, in cui ogni cuore è chiamato a fermarsi e ad ascoltare. In questo clima così unico, la musica del coro sarà un ponte tra cielo e terra, una voce che accompagna l’assemblea a lasciarsi toccare dal mistero dell’Incarnazione.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: credenti, famiglie, giovani, anziani, a chi cerca, a chi spera, a chi ha bisogno di ritrovare pace e senso. Lasciarsi coinvolgere, partecipare, condividere questo momento significa entrare nella notte più vera dell’anno, quella in cui nasce una promessa di salvezza per tutti.

San Rocco, questa sera, diventa così un luogo di luce, di canto e di comunione, dove il Natale non è solo ricordato, ma vissuto.