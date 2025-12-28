Festa dei Santi Innocenti Martiri, Sanremo inaugura la “Campana dei Bimbi non Nati”

Verrà inaugurata oggi, il 28 dicembre, la “Campana dei Bimbi non Nati”, collocata nella torretta della Villa Giovanna d’Arco, a Sanremo.

Un momento di profondo significato spirituale e umano per la comunità diocesana. Questa campana è stata fusa in occasione dei “40 Giorni per la Vita” 2021/2022 della diocesi di Ventimiglia–San Remo, come segno visibile e duraturo di preghiera, memoria e affidamento. Essa nasce dal desiderio di dare voce a chi non ha potuto avere voce, di custodire nel cuore della Chiesa il ricordo dei bambini non nati a causa dell’aborto. È stata benedetta durante la Veglia di Preghiera per la Giornata della Vita il 5 febbraio 2022 nella Basilica Concattedrale di San Siro in Sanremo.

A partire da oggi, oltre al suono delle ore durante il corso della giornata, la campana suonerà ogni sera, alle 20, diventando un richiamo quotidiano alla coscienza, alla preghiera e alla misericordia. Il suo suono sarà un invito al silenzio, alla riflessione, alla compassione e alla speranza.

La data scelta per questa inaugurazione non è casuale: il 28 dicembre viene celebrata la Festa dei Santi Innocenti Martiri, bambini uccisi a causa della violenza e della paura del potere e per questo riconosciuti dalla Chiesa come primi martiri di Cristo. In questo giorno, la memoria dei Santi Innocenti si intreccia con quella dei bimbi non nati del nostro tempo, accomunati da una vita spezzata prima di poter essere vissuta.