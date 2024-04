Trasporti, la Prefettura di Imperia: "Basta aggressioni agli autisti Rt. In arrivo sui bus le forze dell'ordine"

Il Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha tenuto stamane un incontro, su richiesta, con i rappresentanti sindacali di Riviera trasporti S.p.a.

All’incontro erano presenti Esposito Guido, per U.G.L. trasporti, Zumbo Bruno e Gastaldi Marco per la Faisa Cisal. I rappresentanti sindacali hanno evidenziato le comprensibili preoccupazioni per gli episodi di aggressione che si stanno registrando ai danni dei conducenti da parte di passeggeri, spesso privi di titolo di viaggio. Tali eventi incidono in maniera significativa sulla sicurezza dei conducenti e anche degli utenti che legittimamente fruiscono del servizio di trasporto.

La questione è stata esaminata ieri nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dove il Prefetto, le Forze dell’Ordine e il Presidente della Provincia, On. Claudio Scajola, hanno condiviso la necessità di contrastare il fenomeno in argomento con efficaci e rigorose misure.

In tale direzione, è stato deciso che personale delle Forze dell’Ordine e della Polizia Provinciale, d’ora in poi, salirà sugli autobus al fine di garantire la sicurezza dei conducenti e degli utenti e interverrà tempestivamente in caso di necessità per far rispettare le regole.

Il Presidente della Provincia, Claudio Scajola, metterà a disposizione per tali servizi il personale della Polizia provinciale, il Questore, Giuseppe Felice Peritore assicurerà personale della Polizia di Stato e il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Marco Morganti, metterà a disposizione personale dell’Arma.

Il Prefetto, nel ringraziare il Presidente della Provincia e i vertici delle Forze dell’Ordine, comunica alla cittadinanza che a bordo degli autobus di linea d’ora in poi saranno presenti, anche in abiti civili, agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Provinciale, secondo le disposizioni che saranno impartite con apposita ordinanza dal Questore.

È il caso quindi di evidenziare che eventuali malintenzionati o comunque soggetti che intendessero utilizzare la forza per viaggiare privi di biglietto potranno trovare a bordo personale delle Forze dell’Ordine o della Polizia Provinciale che interverranno tempestivamente per reprimere le condotte illecite.

Con l’occasione la Prefettura invita coloro che vorranno utilizzare il servizio di trasporto pubblico a tenere comportamenti civili, rispettosi dei conducenti e a munirsi del titolo di viaggio.