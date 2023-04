Trail gli ulivi a Badalucco: la vittoria va ad Eugenio Marcarelli, l'ultramaratoneta Michele Graglia 'si allena' e arriva quinto

Il Trail gli Ulivi di Badalucco si chiude con la vittoria di Eugenio Marcarelli. Al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente Daniele Carlini e Alessandro Castagnino.

Non trova il podio il superfavorito Michele Graglia, il campione internazionale arriva in quinta posizione. Stamattina l'ultramaratoneta si trovava alla linea di partenza come grande ospite di questa seconda edizione della competizione organizzata dalla ASD Naturun Team Valle Argentina.





Per Graglia, abituato a gareggiare negli ambienti più estremi del mondo, la scalata della montagna badalucchese ed il suggestivo percorso tra gli uliveti, sono stati un buon allenamento, come ci ha raccontato: "È andata bene. È stato' come unirmi a degli amici. Non era una gara dove puntavo. L'ho fatta più come allenamento. Ieri ho fatto 40 km di corsa e stamattina sono partito da Taggia e sono venuto su di corsa, poi ho fatto la gara e ora torno a casa di corsa" - confessa.

Poi, sui prossimi impegni sportivi, Graglia aggiunge: "Al momento non ho ancora gare in programma perchè ho avuto un infortunio alcuni mesi fa. Sto recuperando la forma. Punto a qualcosa tra fine estate - autunno e poi sto pianificando la traversata della penisola arabica, in autunno - inverno. Quindi un'altra grande spedizione mi aspetta".