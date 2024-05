Ventimiglia: Liceo Aprosio, grande vittoria nel concorso nazionale ‘La fisica è servita’

Il liceo Aprosio di Ventimiglia conquista un’altra medaglia d’oro in pochi giorni: Chiara Aitara e Karen Zheng, della classe 2 C Scientifico, si sono aggiudicate il primo posto nella XIX edizione del concorso “Scienza per tutti”, organizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica nucleare. Quest’anno il titolo era “La Fisica è servita”.

In gara oltre 1.200 studenti e studentesse divisi in trecento squadre, per un totale di oltre cento scuole partecipanti. Dallo zucchero filato ai popcorn, dalla maionese al burro: in molte ricette inaspettatamente si annidano le lezioni di fisica. Studenti di tutta Italia hanno provato a spiegarlo negli elaborati in competizione. Le due ragazze dell’Aprosio hanno trionfato con un video divertente in cui viene spiegato, attraverso animazioni e dialoghi, lo scoppio dei popcorn, secondo le leggi della fisica.

Non si tratta solo di capire come si cucina il mais scoppiettante, ma anche di esaminare la sua composizione, lo scoppio, il rumore che emette, la temperatura. La sorprendente conclusione? Il popcorn può essere paragonato al salto di un acrobata. Le due vincitrici, che sono riuscite a sovrastare tutti per la particolarità del video, l’originalità dei disegni e la bravura nell’esposizione dei principi fisici, sono state seguite e guidate dalla professoressa di fisica Daniela Piliarvu.