Ventimiglia, al Fermi Polo Montale parte il corso serale sociosanitario per adulti e nuovi professionisti del Pon

L’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia amplia la propria offerta formativa con l’attivazione del nuovo corso serale a indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”, inserito nel Piano di dimensionamento e dell’offerta formativa 2026/2027 approvato da Regione Liguria. Un’opportunità concreta rivolta agli adulti del territorio che desiderano conseguire un diploma riconosciuto e costruire nuove prospettive professionali in un settore strategico e in continua crescita.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Regione Liguria, Provincia, Comune di Ventimiglia e l’Istituto scolastico, con l’obiettivo di creare un collegamento diretto tra formazione e richieste del mercato del lavoro. Un progetto fortemente sostenuto dal dirigente scolastico Maria Grazia Blanco, che sottolinea il valore educativo e sociale del nuovo percorso. «Sono entusiasta dell’attivazione di questo nuovo percorso formativo, che sostengo con convinzione perché credo nel valore educativo e sociale che esso rappresenta. È un risultato importante, ottenuto grazie al lavoro sinergico tra la Regione, la Provincia, il Comune di Ventimiglia e il nostro Istituto, capace di connettere l’offerta formativa con le esigenze concrete del territorio. È questo il modo migliore per creare sviluppo, rafforzare le competenze e costruire una comunità più forte e competitiva», dichiara la dirigente.

Il corso serale è stato progettato per rispondere alle esigenze di chi desidera tornare a studiare conciliando formazione, lavoro e vita familiare. La formula prevede infatti orari flessibili, percorsi personalizzati e una didattica innovativa, favorendo il reinserimento nel mondo dell’istruzione e la valorizzazione delle competenze già maturate. L’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale prepara figure professionali qualificate in grado di operare in strutture socio-sanitarie, servizi alla persona, comunità educative, case di riposo e realtà assistenziali pubbliche e private. Un settore che oggi registra una crescente domanda di personale formato, anche a causa dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumento delle necessità legate all’assistenza e alla cura.

L’Istituto punta inoltre su una formazione completa, supportata da laboratori all’avanguardia e attività pratiche, per offrire agli studenti competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. L’obiettivo è formare professionisti preparati ad affrontare con responsabilità e sensibilità le sfide del comparto sanitario e sociale. Con questa nuova attivazione, il Fermi Polo Montale di Ventimiglia conferma la propria vocazione all’inclusione, alla formazione permanente e allo sviluppo del territorio, diventando sempre più un punto di riferimento per la crescita culturale e professionale del Ponente ligure.