Dal bosco alla Costituzione: un libro per bambini da Arma di Taggia conquista il Quirinale e i complimenti di Mattarella

Si possono toccare le corde della Costituzione, oggi più che mai d'attualità nel solco dell'esito del referendum sulla Giustizia, anche rivolgendosi ai più piccoli, attraverso le pagine di un libro in cui la fantasia conduce a riflessioni sull'importanza delle regole e dei valori su cui si fonda la nostra società. E così “Il bosco delle libertà”, racconto per l'infanzia scritto da tre amici originari di Arma di Taggia, è riuscito a fare breccia al Quirinale, riferimento e garanzia della legge fondamentale dello Stato.

Dalla segreteria di Sergio Mattarella sono infatti arrivati i complimenti del Presidente della Repubblica per i temi affrontati e l'importanza del messaggio trasmesso. A rivelarlo sono gli stessi autori, sorpresi e felici, in un messaggio sui social pubblicato da Eleonora Borca, che ha firmato il libro assieme a Giorgia Cattaneo e Andrea Errico.

“Una telefonata inaspettata arrivata da Roma – si legge – eravamo increduli per i complimenti ricevuti da Mattarella. Un ringraziamento speciale va alla professoressa Mara Ferrero, dirigente dell'istituto Biancheri di Ventimiglia (e del liceo Cassini di Sanremo, ndr), grazie alla quale siamo riusciti a trasmettere il libro al Presidente della Repubblica, e agli alunni delle classi quinte primaria che hanno creato dei bellissimi disegni a lui dedicati, ispirati al nostro racconto. Siamo davvero orgogliosi ed emozionati, per noi è un risultato incredibile che dimostra, ancora una volta, come grazie al lavoro di squadra e alla tenacia si possano raggiungere grandi obiettivi, proprio come gli animali della nostra storia. Grazie a tutti coloro che ci sostengono e credono in noi”.

Il libro, illustrato da Danila Rovere e pubblicato da BdS, propone un linguaggio narrativo semplice e coinvolgente, per avvicinare i bambini a pagine fondamentali della storia del nostro paese. Nell'immaginario degli autori, il bosco della valle sta subendo da molti anni l'occupazione da parte di due temuti Capitani: Orlando e Gustavo. Con il trascorrere del tempo, malgrado lo spirito di unione e la grande forza di volontà dimostrata da tutti gli animali, le speranze di liberarsi dalle loro malvagità sembrano spegnersi.

Riusciranno, però, a sconfiggerli grazie all'intervento di un branco di lupi, per dare vita a un bosco di pace e rispetto. E scriveranno una legge (Costituzione) che proteggerà tutti, senza differenze. Una metafora che trasforma eventi storici complessi, la Resistenza e la Liberazione, da cui è scaturita la nostra Carta fondamentale, in una narrazione accessibile che contiene il significato profondo dei valori trasmessi.