Sanremo: Fratelli d’Italia “Bene il passo indietro sul lotto B13, ora più ascolto per cittadini e operatori”

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia formato da Antonino Consiglio ed Elisa Balestra prende atto di quanto evidenziato ieri, secondo cui l’Assessore Artusi avrebbe riconsiderato la decisione di tornare al modello del lotto B13. La decisione sarebbe quella di mantenere lo stato attuale della conformazione costiera dell'Imperatrice. "Già il 26 marzo scorso - dicono i due consiglieri - avevamo presentato un’interpellanza esprimendo una netta contrarietà alla scelta di modificare il PUD, ritenuta da noi una decisione politica sbagliata. Il documento prevedeva infatti l'accorpamento della spiaggia Tahiti e rischiava di penalizzare intere famiglie, mettendo a rischio il loro lavoro, oltre a incidere negativamente sulla qualità dell’offerta turistica".

"Tale indirizzo - proseguono - appare inoltre in evidente contraddizione con quanto più volte dichiarato dall’amministrazione, che ha affermato di voler puntare su un turismo di qualità in un contesto caratterizzato dalla presenza di strutture alberghiere pluristellate. La risposta fornita dall’Assessore alla nostra interpellanza non ci ha soddisfatto: abbiamo riscontrato incertezza e confusione nella gestione di una delega così delicata, che richiederebbe invece visione chiara e decisioni coerenti".

"Accogliamo con cautela questo possibile ripensamento - terminano Consiglio e Balestra - auspicando che si traduca in una revisione concreta delle scelte finora intraprese. Riteniamo fondamentale che l’amministrazione dimostri maggiore attenzione verso chi vive quotidianamente il territorio, ascoltando le esigenze dei cittadini e degli operatori del settore. Continueremo a vigilare e a portare avanti con determinazione le istanze della comunità sanremese".