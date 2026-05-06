'Per Bordighera', istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi: la proposta del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci (Foto e video)

Istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi a Bordighera. E' la proposta del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci e della sua lista 'Per Bordighera'.

"Bordighera guarda al futuro coinvolgendo direttamente le nuove generazioni nella vita pubblica della città" - dice il gruppo Iacobucci Sindaco presentando la proposta di istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi - "Un’iniziativa pensata per dare voce ai giovani cittadini e avvicinarli concretamente alle istituzioni".

"L’idea nasce dalla volontà di creare uno spazio autentico di partecipazione, dove i ragazzi di Bordighera possano confrontarsi, discutere e sviluppare proposte su temi che riguardano la comunità" - sottolinea il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "Un vero e proprio consiglio comunale, composto dai più giovani, che si cimenteranno nel dibattito democratico, elaborando idee, suggerimenti e progetti da sottoporre al Consiglio Comunale 'dei grandi'".

"Crediamo che i giovani non siano solo il futuro ma anche il presente della nostra città" – dichiara Iacobucci - "Offrire loro un luogo di confronto e responsabilità significa investire in una cittadinanza più consapevole, partecipativa e attenta ai bisogni del territorio. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà aperto a tutti i giovani interessati, promuovendo inclusione, dialogo e spirito civico. I partecipanti avranno l’opportunità di comprendere da vicino il funzionamento delle istituzioni, sviluppare capacità di confronto e contribuire attivamente alla crescita della comunità. L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso una Bordighera più dinamica, dove le idee dei giovani possano diventare parte integrante del processo decisionale".