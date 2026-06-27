Bordighera apre alla “rottamazione” delle entrate comunali: il 9 luglio la pratica arriva in Consiglio

Il Comune di Bordighera si prepara ad aderire alla nuova rottamazione delle cartelle prevista dal Governo. Il prossimo 9 luglio il consiglio comunale sarà chiamato ad approvare una delibera che estende la definizione agevolata ai crediti comunali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, offrendo a cittadini e imprese la possibilità di regolarizzare la propria posizione con condizioni particolarmente favorevoli.

La proposta, predisposta dal servizio tributi, sfrutta la facoltà concessa agli enti locali dall'articolo 10-quinquies del decreto legge 38/2026. Con l’approvazione in consiglio, potranno essere definiti in via agevolata tutti i debiti relativi alle entrate comunali, sia tributarie sia patrimoniali, affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, con la sola esclusione di quelli derivanti da condanne della Corte dei conti.

Per i contribuenti si tratta di un'opportunità concreta. La definizione agevolata consentirà infatti di estinguere i debiti versando esclusivamente il capitale dovuto e le spese di notifica e delle eventuali procedure esecutive, beneficiando dell'eliminazione degli interessi e degli altri oneri previsti dalla normativa. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle relative al Codice della strada, saranno invece cancellati gli interessi di mora.

Nella relazione allegata alla proposta, l'amministrazione sottolinea come l'obiettivo sia duplice: da un lato favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni debitorie di cittadini, famiglie e attività economiche, dall'altro incrementare il recupero delle entrate comunali riducendo il contenzioso. Una misura che, secondo gli uffici, risponde anche ai principi di equità e di collaborazione tra amministrazione e contribuente.

L'iter operativo sarà gestito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dal 15 settembre 2026 i contribuenti potranno verificare i carichi definibili nell'area riservata del portale dell'Agenzia, mentre la domanda di adesione dovrà essere presentata tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026.

Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure dilazionato fino a un massimo di 54 rate trimestrali di pari importo. Sulle rate successive al 1° febbraio 2027 sarà applicato un interesse del 3% annuo. La definizione agevolata decadrà in caso di mancato pagamento dell'unica rata o di due rate, anche non consecutive, salvo la tolleranza di cinque giorni prevista dalla legge.

Prima di arrivare in aula, la pratica è stata valutata dagli uffici comunali sotto il profilo della sostenibilità finanziaria. Nella proposta si evidenzia infatti che la misura è compatibile con gli equilibri di bilancio dell'ente e rappresenta uno strumento utile per favorire il recupero di crediti che, in molti casi, risultano difficilmente esigibili.

Con l'approvazione della delibera, Bordighera si aggiungerà ai Comuni che hanno scelto di sfruttare la possibilità offerta dalla normativa nazionale, consentendo ai contribuenti di chiudere le proprie pendenze con il Comune a condizioni più favorevoli rispetto alla riscossione ordinaria.