'SìAmo Camporosso': “Piazza San Giacomo ancora al buio, serve un intervento immediato” (Foto)

"Piazza San Giacomo ancora al buio, serve un intervento immediato" - dice il gruppo consiliare “SìAmo Camporosso”, composto dai consiglieri comunali di minoranza Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina, che torna a richiamare l’attenzione dell’Amministrazione comunale sulla situazione dell’illuminazione pubblica presso la piazza e la chiesa di San Giacomo.

"Nonostante la segnalazione formale, inviata al Comune il 27 maggio scorso, ad oggi il problema non risulta ancora risolto" - fanno sapere - "A seguito di un nuovo sopralluogo è stato, infatti, verificato che diversi punti luce continuano a non funzionare, tra cui quelli contraddistinti dai numeri 6655, 6658 e 6660, lasciando una parte significativa della piazza e dell’area circostante la chiesa di San Giacomo completamente al buio durante le ore serali. Non si tratta soltanto di una questione di decoro urbano ma di sicurezza. La piazza è frequentata quotidianamente da residenti, anziani e cittadini e non è accettabile che un luogo così importante del nostro territorio rimanga senza un’adeguata illuminazione per così tanto tempo".

Il gruppo evidenzia come, pur comprendendo che "possano sussistere problematiche tecniche o competenze in capo al gestore della rete, spetti all’Amministrazione comunale seguire con determinazione la vicenda, sollecitando gli interventi necessari fino alla completa risoluzione del guasto. Per questo motivo è stato trasmesso un nuovo sollecito al Comune, corredato da documentazione fotografica, chiedendo di conoscere lo stato della pratica, gli interventi effettuati, le cause del guasto e le tempistiche previste per il ripristino dell’impianto".

"I cittadini hanno diritto a ricevere risposte e, soprattutto, a vedere risolti i problemi" - evidenzia la minoranza - "Dopo oltre un mese dalla nostra prima segnalazione ci aspettiamo un intervento rapido e definitivo, affinché la piazza e la chiesa di San Giacomo tornino ad essere pienamente illuminate e sicure".