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Politica | 27 giugno 2026, 10:52

Sanremo, via libera alla nuova linea bus per il Palasalute: 18 corse giornaliere tra Piazza Colombo e via San Francesco

La Provincia di Imperia ha approvato il nuovo collegamento con il Palasalute. Fratelli d'Italia: "Un risultato concreto nato da un ordine del giorno votato all'unanimità dal Consiglio comunale"

Sanremo, via libera alla nuova linea bus per il Palasalute: 18 corse giornaliere tra Piazza Colombo e via San Francesco

La Provincia di Imperia ha approvato ufficialmente la nuova linea di trasporto pubblico locale che collegherà Piazza Colombo al Palasalute di via San Francesco, introducendo 18 corse giornaliere per facilitare l'accesso alla struttura sanitaria. A esprimere grande soddisfazione sono i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, che rivendicano il percorso istituzionale avviato con un ordine del giorno successivamente approvato all'unanimità dal Consiglio comunale.

"Questo traguardo concreto si realizza anche grazie alla nostra iniziativa come consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, nata da un ordine del giorno votato all'unanimità dall'intero Consiglio comunale", dichiarano i due esponenti, sottolineando come "i primi passaggi istituzionali si fossero attivati sin dal deposito del documento, ancor prima della discussione in aula". Con l'ufficializzazione del servizio, la città potrà contare su un collegamento diretto tra il centro e il Palasalute, una soluzione attesa da molti cittadini, in particolare da anziani e utenti che quotidianamente si recano nella struttura per visite e prestazioni sanitarie.

"Con l'ufficializzazione delle 18 corse giornaliere, una risposta fondamentale per la cittadinanza diventa finalmente realtà", aggiungono Consiglio e Balestra, che concludono ringraziando tutti gli enti coinvolti nell'iter amministrativo e assicurando che "monitoreremo i primi passaggi affinché il servizio entri in funzione rapidamente e con la massima efficienza".

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