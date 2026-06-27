Sanremo, arriva la nuova linea bus per il Palasalute: 18 corse al giorno collegheranno Piazza Colombo alla struttura

La Provincia di Imperia ha approvato l'istituzione di una nuova linea di trasporto pubblico locale che collegherà l'autostazione di Piazza Colombo con il Palasalute di via San Francesco a Sanremo, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità alla nuova struttura sociosanitaria. Il provvedimento aggiorna il programma di esercizio del servizio di trasporto pubblico nell'ambito dell'ATO provinciale e introduce un collegamento dedicato che prevede 18 corse giornaliere, operative dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18, per tutto l'anno, esclusi i festivi infrasettimanali.

Nel dettaglio, 16 corse saranno dirette tra Piazza Colombo e il Palasalute, mentre due corse saranno ottenute modificando il percorso della linea diretta all'ospedale, così da incrementare la frequenza del servizio nella zona. La decisione arriva al termine di un percorso avviato lo scorso 15 maggio, quando, su richiesta del Comune di Sanremo, è stato effettuato un sopralluogo congiunto alla presenza di rappresentanti della Provincia, del Comune, di Riviera Trasporti e di Asl 1 per individuare la posizione più sicura della fermata a servizio della struttura.

Nel corso dell'incontro era emersa anche la necessità di rafforzare il collegamento con il nuovo polo sanitario, considerato che l'area era servita esclusivamente dalla linea diretta a San Giovanni. Successivamente la Provincia, insieme a Riviera Trasporti, ha elaborato una proposta trasmessa al Comune, che ha espresso il proprio assenso. L'obiettivo dell'intervento è garantire il collegamento tra il servizio urbano ed extraurbano e il nuovo Palasalute, oltre a favorire l'accesso ai servizi sociosanitari da parte di tutta l'utenza.

Prima dell'approvazione definitiva, Riviera Trasporti ha confermato la fattibilità tecnica del nuovo servizio, quantificandone anche i costi secondo quanto previsto dal contratto di servizio in vigore. La nuova linea entrerà in funzione con una successiva disposizione, una volta completati gli atti di integrazione dell'affidamento del servizio e i relativi impegni di spesa. Contestualmente, la Provincia ha approvato anche l'aggiornamento generale degli orari del trasporto pubblico provinciale, recependo le modifiche intervenute negli ultimi mesi.