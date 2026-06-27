Un’acacia per i nati nel 2025: il Lions Clubs International di Ventimiglia celebra ambiente e futuro (Foto)

Si è svolta il 20 giugno u.s., presso i giardini pubblici di Ventimiglia, la cerimonia di piantumazione di un'acacia dedicata ai bambini nati nel 2025, un gesto simbolico che unisce attenzione all'ambiente, cura del territorio e speranza per le nuove generazioni, grazie all'iniziativa del Lions club Ventimiglia.

All'iniziativa ha preso parte il Sindaco di Ventimiglia, che ha condiviso con i presenti l'importanza di promuovere azioni concrete a favore della sostenibilità e della valorizzazione del verde pubblico, assieme ai soci del club con la presenza del neo eletto presidente per l'anno 2026-2027 Danilo Parodi ed alle famiglie intervenute.

Hanno contribuito all'iniziativa la Ditta fratelli Carminati e la ditta Lorenzi Fiori che il club ringrazia sentitamente.

La messa a dimora dell'albero rappresenta l'ultimo service del Lions Club Ventimiglia per l'annata sociale 2025-2026, un'attività che testimonia ancora una volta l'impegno del Club verso la comunità e il territorio

Un piccolo albero che cresce insieme ai bambini nati nel 2025, simbolo di vita, futuro e attenzione per l'ambiente: valori che il Lions Club Ventimiglia continuerà a promuovere anche nei prossimi anni.

Questo gesto rappresenta un esempio concreto di collaborazione, attenzione e solidarietà, sottolinea la Presidente Cristina Silvestri, valori che sono alla base del nostro impegno come Club e che ci permettono di essere vicini alla comunità con azioni semplici ma significative.

I soci del Lions Club Ventimiglia, inoltre. desiderano ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento e danno appuntamento ai prossimi appuntamenti del Club.

Le attività riprenderanno il 26 agosto con il tradizionale service, durante la ricorrenza di San Secondo, sulla terrazza del Forte dell'annunziata, da cui sarà possibile assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio in un momento di convivialità e amicizia.