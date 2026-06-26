Sanremo Host, un anno di solidarietà e successi: il Lions Club celebra il 70° anniversario con servizi record

Un anno intenso, ricco di iniziative e risultati concreti per il Lions Club Sanremo Host, che nel corso dell’annata lionistica 2025-2026 ha festeggiato anche il prestigioso traguardo del 70° anniversario dalla fondazione. Sotto la guida del presidente Giorgio Cravaschino e del Consiglio Direttivo, il club ha dato vita a un calendario di attività che ha coinvolto associazioni, istituzioni, scuole e cittadini, traducendo il motto lionistico “We Serve” in azioni tangibili a favore della comunità.

Numerosi i service realizzati durante l’anno. Tra i primi appuntamenti spicca la Coppa Lions organizzata al Circolo Golf degli Ulivi nel luglio 2025, che ha consentito di raccogliere 600 euro destinati alla LCIF per il progetto internazionale contro il cancro pediatrico. Nel mese di agosto, grazie alla collaborazione con Conad, sono stati raccolti materiali scolastici per un valore superiore ai 3.000 euro, successivamente consegnati ai Servizi Sociali del Comune per essere distribuiti alle famiglie in difficoltà. Nello stesso periodo un torneo di burraco organizzato all’Hotel Des Anglais ha permesso di destinare 1.000 euro all’acquisto di derrate alimentari per le parrocchie della Mercede, del Borgo e di San Rocco.

Particolare attenzione è stata dedicata alla salute e all’ambiente. A settembre è stato avviato il progetto per la raccolta degli occhiali usati grazie alla collaborazione con Amaie Energia e il dottor Tommasini, mentre nei mesi successivi il club ha preso parte al Festival della Salute e a numerose campagne di sensibilizzazione ambientale. Importante anche l’impegno nel sociale, con raccolte alimentari periodiche, la partecipazione alla Colletta Nazionale Alimentare e il sostegno a famiglie e associazioni del territorio. Solo durante la raccolta di novembre al Carrefour sono stati raccolti 375 chilogrammi di alimenti, grazie anche alla collaborazione con i Leo Club delle zone limitrofe. Tra gli eventi più significativi dell’anno figura la celebrazione del 70° anniversario della Charter, che ha visto la partecipazione di 112 ospiti tra autorità lionistiche, rappresentanti istituzionali e amici del club. Una serata che ha rappresentato non solo un momento celebrativo, ma anche l’occasione per ripercorrere sette decenni di impegno al servizio della comunità.

Nel corso dell’inverno e della primavera sono proseguiti i progetti di solidarietà con donazioni a favore della lotta contro la fibrosi cistica, l’acquisto di attrezzature per la RSA Casa Serena, il sostegno ai Frati Cappuccini, agli Integrabili e ai Rangers, ai quali è stato donato un contributo di 1.000 euro per l’acquisto di un drone operativo. Grande attenzione è stata inoltre rivolta ai giovani attraverso il Poster per la Pace, il Progetto Martina dedicato alla prevenzione sanitaria nelle scuole e una serie di incontri divulgativi, tra cui una partecipata conferenza sull’intelligenza artificiale tenuta dal professor Andrea Cartotto. Un bilancio estremamente positivo, che testimonia il forte radicamento del Lions Club Sanremo Host nel tessuto cittadino. Fondamentale, secondo i soci, il ruolo svolto dal presidente Giorgio Cravaschino, che con capacità organizzativa, spirito di servizio e attenzione ai bisogni del territorio ha saputo coordinare un gruppo compatto e motivato.

“La forza del Lions Club Sanremo Host è la capacità di trasformare la solidarietà in azioni concrete”, è il messaggio che emerge da un’annata caratterizzata da risultati significativi e da una costante vicinanza alle persone più fragili. Un percorso che lascia un segno importante nella città di Sanremo e che rappresenta un esempio virtuoso di volontariato, collaborazione e servizio alla comunità.