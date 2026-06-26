Ventimiglia diffida la società incaricata delle lavorazioni sulle strade comunali, Agosta: "La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta"

L’Amministrazione comunale di Ventimiglia diffida formalmente la società incaricata delle lavorazioni sulle strade comunali, a seguito del mancato riscontro alle ripetute richieste di ripristino delle sedi stradali e di eliminazione delle situazioni di pericolo riscontrate sul territorio.
Nonostante i numerosi solleciti, sia verbali che scritti, permangono, infatti, criticità direttamente riconducibili ai cantieri autorizzati, mentre continuano a pervenire segnalazioni da parte dei cittadini e degli uffici comunali che evidenziano il progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità. Per tali ragioni, il Comune ha disposto, con effetto immediato, la sospensione di tutte le lavorazioni attualmente in corso sul territorio comunale autorizzate dall’Amministrazione, fino alla definizione delle modalità e delle tempistiche necessarie al completo ripristino delle sedi stradali e all’eliminazione di ogni situazione di rischio.
Contestualmente, è stata richiesta la convocazione urgente di un incontro con la società interessata, finalizzato a definire in via definitiva gli interventi necessari per garantire il pieno ripristino delle condizioni di sicurezza e della regolare percorribilità delle infrastrutture comunali. "La sicurezza dei cittadini rappresenta una priorità assoluta per questa Amministrazione" - dice il vicesindaco Marco Agosta - "Non è più accettabile che, a fronte delle ripetute richieste di intervento, permangano situazioni di potenziale pericolo sulle nostre strade. La sospensione dei lavori è un provvedimento necessario per tutelare la pubblica incolumità e assicurare il rispetto degli obblighi assunti da chi opera sul territorio".
L’Amministrazione comunale continuerà, dunque, a monitorare con la massima attenzione l’evolversi della situazione e, in assenza di un immediato riscontro o qualora dovessero permanere le attuali condizioni di rischio, adotterà ogni ulteriore provvedimento previsto dall’ordinamento a tutela della pubblica incolumità, del patrimonio comunale e degli interessi della collettività.