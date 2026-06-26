Ventimiglia diffida la società incaricata delle lavorazioni sulle strade comunali, Agosta: "La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta"

Nonostante i numerosi solleciti, sia verbali che scritti, permangono, infatti, criticità direttamente riconducibili ai cantieri autorizzati, mentre continuano a pervenire segnalazioni da parte dei cittadini e degli uffici comunali che evidenziano il progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità. Per tali ragioni, il Comune ha disposto, con effetto immediato, la sospensione di tutte le lavorazioni attualmente in corso sul territorio comunale autorizzate dall’Amministrazione, fino alla definizione delle modalità e delle tempistiche necessarie al completo ripristino delle sedi stradali e all’eliminazione di ogni situazione di rischio.