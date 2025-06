La relazione del Garante regionale denuncia le criticità del carcere di Sanremo: sovraffollamento, isolamento e carenze nei servizi

Con una popolazione detenuta che ha raggiunto le 270 unità a fine 2024, il carcere di Sanremo si conferma il secondo istituto penitenziario più affollato della Liguria (solo Marassi ne ospita di più), secondo quanto emerge dalla relazione biennale 2023-2024 del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive, Doriano Saracino.

La relazione evidenzia nella struttura sanremese un tasso di sovraffollamento pari al 121,1% e un’incidenza di detenuti stranieri pari al 61,9%, il dato più alto della regione, tanto da collocare Sanremo al 12° posto a livello nazionale per presenza di stranieri. I detenuti stranieri, principalmente provenienti da Marocco, Tunisia, Albania ed Egitto, costituiscono la maggioranza all’interno dell’istituto. Un dato che si accompagna a una significativa presenza di giovani sotto i 30 anni, che rappresentano quasi un quarto della popolazione carceraria. A tal proposito, il Garante segnala una grave carenza di mediatori linguistici: nella tornata più recente di assegnazioni, Sanremo ha ricevuto due figure (con conoscenza di inglese, francese e spagnolo), ma nessuno in grado di comunicare in arabo, lingua parlata da molti detenuti nordafricani presenti nella struttura.

All'interno dell'ampia relazione redatta dal garante vengono presentate quelle che sono le criticità delle varie strutture regionali e ovviamente anche di quella sanremese: il primo riguarda la posizione periferica del carcere, che "aumenta il senso di isolamento degli stessi e le difficoltà ad attuare progetti di reinserimento sociale", sottolineando come "i collegamenti con i familiari restano quindi difficoltosi, e le videochiamate – pur giocando un ruolo importante – non possono essere considerate sufficienti, tantopiù ora che l’emergenza pandemica è terminata. La mancanza di collegamenti appare oltremodo penalizzante per le famiglie numerose, i detenuti con figli minori e in genere per i soggetti economicamente deprivati".

Il secondo fa invece riferimento alla mancanza di attività e di iniziative a supporto dei detenuti, dove è anch,e capitato che alcune attività di questo tipo vengano sospese. Il terzo riguarda poi come già detto la massiccia presenza di detenuti stranieri, in quanto non aiuta nella risocializzazione dei detenuti, ma porta tendenzialmente anzi alla creazione di gerarchie informali dannose. Ultimo aspetto riguarda quello della tutela della salute, sia per gli operatori sanitari sia per gli psichiatri, legandosi a una "carenza particolarmente grave di tali specialisti in tutta la Asl 1". Altro aspetto toccato nel report è quello del tasso dei suicidi, che a livello regionale è tristemente aumentato toccando il valore più alto degli ultimi dieci anni: sono sette le persone che si sono tolte la vita nel 2024, un problema che ha spinto la giunta regionale a predisporre un aggiornamento dei protocolli per la prevenzione del rischio suicidario.

"Il lavoro svolto dal Garante regionale delle persone sottoposte a limitazione della libertà personale - afferma Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità - nel monitorare le condizioni di vita, promuovere la tutela dei diritti e favorire percorsi di inclusione e cura, anche in ambito sanitario, costituisce un contributo prezioso per garantire la dignità e il rispetto della persona in ogni contesto. Colgo l’occasione per ringraziare il Garante per il suo prezioso lavoro, la sua partecipazione attiva negli organismi regionali competenti, per la sinergia tra il nostro sistema sanitario e le altre figure di garanzia che, insieme a una costante collaborazione con gli uffici regionali della salute e dell’ambito sociale, sono fondamentali per garantire a tutti, anche ai più deboli, il diritto universale alla salute".

Un lavoro che, sottolinea lo stesso garante Doriano Saracino, "riguarda tutte le persone con una limitazione della libertà personale e non solo i detenuti”.