Aurelia Bis, il viceministro Rixi fa tappa anche a Sanremo: confronto con il Comune (Foto)

Dopo la tappa a Ventimiglia a Ponte San Ludovico, il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi fa tappa anche a Sanremo, per parlare dell'Aurelia Bis. Poco prima delle 16 Rixi ha raggiunto Palazzo Bellevue per incontrare il sindaco Alessandro Mager e alcuni rappresentanti dell'amministrazione cittadina, sia di maggioranza che di opposizione. Presenti anche l'assessore di Regione Liguria Alessandro Piana e il consigliere regionale Armando Biasi.

"Discuteremo adesso con il sindaco - afferma il viceministro intercettato poco prima dell'ingresso in Sala specchi - così da vedere come procedere. La priorità per poter agire è condividere con le amministrazioni comunali quanto emerso negli ultimi sviluppi". La questione dell'Aurelia Bis potrebbe quindi finalmente avere una svolta importante.

All’incontro, erano presenti anche l’assessore regionale Alessandro Piana, alcuni assessori e consiglieri comunali ed esponenti Anas. Al centro, il punto sulle infrastrutture del territorio e, in particolare, il futuro dell'Aurelia Bis. Il viceministro, con i tecnici ANAS, ha relazionato sullo stato avanzamento dei lavori sull’Aurelia bis, relativamente alla variante di Sanremo e, in particolare, sulle modifiche apportate a seguito delle osservazioni formulate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L'Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per il confronto di oggi pomeriggio e per la sinergia dimostrata dal Ministero.